24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة (5.00)

  2. خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)

  3. الدار البيضاء تواصل حصد حالات كورونا بـ1139 إصابة جديدة (5.00)

  4. حملة تستهدف مئات الضيعات الفلاحية بجهة سوس (5.00)

  5. الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقق في "مقتل نعيمة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | "النصر" يتلّقى ضربة موجعة بفقد خدمات "حمد الله"

"النصر" يتلّقى ضربة موجعة بفقد خدمات "حمد الله"

"النصر" يتلّقى ضربة موجعة بفقد خدمات "حمد الله"
أوعنا بلعيد
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 09:12

تلقى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر السعودي، ضربة قوية قبل مواجهة نادي الفتح برسم أولى جولات النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيحرم من خدمات مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويعود غياب الغوليادور المغربي عن مباراة الفتح، التي ستجرى بعد عشرة أيام، إلى الإصابة التي تعرض لها في نهاية مباراة فريقه مع بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي.

وأخضع الطاقم الطبي للنصر السعودي المهاجم حمد الله لاختبارات بالأشعة الأولية، والتي أكدت حاجته إلى ثلاثة أسابيع للعلاج والتأهيل؛ ما يعني غيابه عن مباراة الفتح التي ستجرى على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وكان النقل التلفزيوني قد أظهر المهاجم السابق لنادي أولمبيك أسفي وهو يمسك العضلة الضامة بعد لعبة مشتركة، ولم يستطع مغادرة الملعب حيث إن فريقه كان قد استنفد التبديلات.

يشار إلى أن حمد الله من أبرز اللاعبين الغائبين عن معسكر الأسود تأهبا لوديتي السينغال والكونغو الديمقراطية، بعدما ربط الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش عدم استدعائه بإعلانه سابقا اعتزال اللعب دوليا؛ وهو ما دحضه وكيل أعماله، مؤكدا أن اللاعب جاهز للعب مع الأسود في أية لحظة تتم المناداة عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.