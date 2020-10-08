"النصر" يتلّقى ضربة موجعة بفقد خدمات "حمد الله"

أوعنا بلعيد

تلقى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر السعودي، ضربة قوية قبل مواجهة نادي الفتح برسم أولى جولات النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيحرم من خدمات مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويعود غياب الغوليادور المغربي عن مباراة الفتح، التي ستجرى بعد عشرة أيام، إلى الإصابة التي تعرض لها في نهاية مباراة فريقه مع بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي.

وأخضع الطاقم الطبي للنصر السعودي المهاجم حمد الله لاختبارات بالأشعة الأولية، والتي أكدت حاجته إلى ثلاثة أسابيع للعلاج والتأهيل؛ ما يعني غيابه عن مباراة الفتح التي ستجرى على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وكان النقل التلفزيوني قد أظهر المهاجم السابق لنادي أولمبيك أسفي وهو يمسك العضلة الضامة بعد لعبة مشتركة، ولم يستطع مغادرة الملعب حيث إن فريقه كان قد استنفد التبديلات.

يشار إلى أن حمد الله من أبرز اللاعبين الغائبين عن معسكر الأسود تأهبا لوديتي السينغال والكونغو الديمقراطية، بعدما ربط الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش عدم استدعائه بإعلانه سابقا اعتزال اللعب دوليا؛ وهو ما دحضه وكيل أعماله، مؤكدا أن اللاعب جاهز للعب مع الأسود في أية لحظة تتم المناداة عليه.