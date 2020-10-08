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الرئيسية | رياضة | تصويت: حكيمي "أفضل انتداب" في الدوري الإيطالي

تصويت: حكيمي "أفضل انتداب" في الدوري الإيطالي

تصويت: حكيمي "أفضل انتداب" في الدوري الإيطالي
أوعنا بلعيد
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 11:11

اختار محبو كرة القدم صفقة انتقال الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى أنتر ميلان الإيطالي، قادما إليه من ريال مدريد الإسباني، أفضل انتداب تم إبرامه خلاله الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها مؤخرا في أغلب البلدان الأوروبية.

وجاء اختيار المدافع المغربي حكيمي، الذي تم اختياره كذلك لشغل مركز المهاجم في تشكيلة وحيد خاليلوزيتش الجديدة في وديتي السينغال والكونغو الديمقراطية، كأفضل تعاقد في الدوري الإيطالي، من خلال التصويت الذي أجراه موقع " كالشيو ميركاتو" المتخصص في انتقالات اللاعبين.

وطرح الموقع سالف الذكر عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر"، سؤالا على متابعيه حول أفضل صفقة بـ"السيري أ" بالميركاتو الحالي، وجاء أشرف حكيمي في الصف الأول بعدما حصل على نسبة 45 في المائة من الأصوات، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتفوق النجم المغربي على كل من المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين المنتقل صوب نابولي، الذي حصل على نسبة 19.3 في المائة من الأصوات، والمهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا المنتقل صوب يوفنتوس، الذي حصل على 17.8 في المائة من الأصوات، والموهوب ساندرو تونالي المنضم إلى العملاق أيس ميلان، الذي نال 17.3 في المائة من الأصوات.

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