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الرئيسية | رياضة | مدرب بوركينا فاسو يرخص عودة لاعبين إلى بركان

مدرب بوركينا فاسو يرخص عودة لاعبين إلى بركان

مدرب بوركينا فاسو يرخص عودة لاعبين إلى بركان
هسبورت - حمزة اشتيوي
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 03:52

أوضح كامو مالو، مدرب منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم، أن "ثلاثي" نهضة بركان سيلتحق بفريقه مباشرة بعد المباراة الودية الأولى لمنتخب بلادهم أمام مدغشقر، المقرر إجراؤها السبت المقبل بمدينة الجديدة.

وقال مدرب المنتخب البوركينابي، في تصريح لـ "هسبورت"، إن "يوسوفو دايو وآلان تراوري وجبريل شيخ واتارا، الذين يلعبون في صفوف فريق نهضة بركان، سيلتحقون بفريقهم بعد اللقاء الودي الأول أمام مدغشقر".

وأضاف المتحدث نفسه: "لقد تفهمنا موقف نهضة بركان الذي يُنافس على لقب الدوري الاحترافي، حيث إنه يعتمد على هذا الثلاثي. لهذا، سنكتفي بالاعتماد عليهم خلال اللقاء الأول فقط، ثم نرخص لهم بالالتحاق بفريقهم للمشاركة في آخر مباراة في الدوري".

وتابع مدرب منتخب "الخيول": "الاتحاد البوركينابي تربطه علاقة احترام وتقدير بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر التاريخ. لهذا، تفهمنا موقف الفريق البرتقالي، وسنسمح لهذا الثلاثي بالعودة إلى مدينة بركان للمشاركة في المباراة الأخيرة لفريقه أمام أولمبيك آسفي، إذ إن فريقهم ينافس بقوة على اللقب".

وعاينت "هسبورت" وجود الثلاثي يوسوفو دايو وآلان تراوري وجبريل شيخ واتارا بمعسكر منتخب بلادهم بمدينة الجديدة، وسط أجواء حماسية وإيجابية.

وسيكون فريق نهضة بركان محروماً من خدمات اللاعب يوسفو دايو خلال المباراة الختامية أمام أولمبيك آسفي لحساب الجولة الـ30، بسبب جمعه لثمانية إنذارات؛ وهو ما قد يدفع مدرب منتخب بلاده إلى الاحتفاظ به داخل المعسكر الإعدادي للمشاركة في المباراة الودية الثانية "للخيول" أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

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