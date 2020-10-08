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الرئيسية | رياضة | الوداد يعرض 350 مليون سنتيم للتعاقد مع لكحل

الوداد يعرض 350 مليون سنتيم للتعاقد مع لكحل

الوداد يعرض 350 مليون سنتيم للتعاقد مع لكحل
هسبورت - محمد أمين متبار
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:35

عرض فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم مبلغ 350 مليونا على إدارة المغرب التطواني من أجل تسريح لاعبها أيوب لكحل للنادي البيضاوي، في وقت يشترط فيه رضوان الغازي، رئيس فريق المغرب التطواني، 400 مليون من أجل إنهاء التوقيع الرسمي على العقود.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر مسؤولة، بأن التوقيع الرسمي على عقد انضمام اللاعب يمكن أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بما أن نقطة الخلاف تتمثل في 50 مليونا فقط؛ وهو ما قد يتجاوزه الطرفان حسب المصدر ذاته.

وكان سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي البيضاوي، قد عقد جلسة مع اللاعب أيوب لكحل ووالده أمس، بالدار البيضاء، من أجل مناقشة تفاصيل العقد الذي من المنتظر أن يجمع اللاعب بالنادي "الأحمر" بترخيص من رئيس المغرب التطواني؛ وهو اللقاء الذي أعلن من خلاله لكحل استعداده الكامل لحمل قميص الوداد الرياضي.

وينتظر أن يعقد الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم صفقات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تعزيز تركيبته البشرية، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، حيث ضم إلى حدود اللحظة كلا من أيوب الكعبي والليبي مؤيد اللافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - amine الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:45
هل صحيح الوداد قامت بضم إنزو زيدان
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0
2 - mouna الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:46
لاعب عادي ، لن يقدم الإضافة لفريق الوداد
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3
3 - ahlame الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:47
بلاش منو ، كاين لعابة واعرين و حسن من لكحل و مزال صغار
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1
4 - خبير الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:56
بالتوفيق للاعب الخلوق و المؤذي أيوب لكحل خريج اولمبيك الدشيرة
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-4
5 - محمد الرياضي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:59
لاعب موهوب سيبدع في الوداد وهو خير خلف للاعب الخلوق الحداد ،أيوب اختار الوداد وأحسن في الاختيار وسيجد وراءه دعم الجمهور الأحمر وزملاء يقولون له :
حللت أهلا ونزلت سهلا ،وكل ذلك في مصلحة الوداد.
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-1
6 - ضم 11 لاعب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 00:01
مرة اخرى سيضم 11 لاعب
كما ضم 11 لاعب آخرين في الانتداب الخريفي ولكن العمل يجب أن يكون مدروس.
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4
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