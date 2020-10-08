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كُتّاب وآراء
الوداد يعرض 350 مليون سنتيم للتعاقد مع لكحل
عرض فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم مبلغ 350 مليونا على إدارة المغرب التطواني من أجل تسريح لاعبها أيوب لكحل للنادي البيضاوي، في وقت يشترط فيه رضوان الغازي، رئيس فريق المغرب التطواني، 400 مليون من أجل إنهاء التوقيع الرسمي على العقود.
وعلمت "هسبورت"، من مصادر مسؤولة، بأن التوقيع الرسمي على عقد انضمام اللاعب يمكن أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بما أن نقطة الخلاف تتمثل في 50 مليونا فقط؛ وهو ما قد يتجاوزه الطرفان حسب المصدر ذاته.
وكان سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي البيضاوي، قد عقد جلسة مع اللاعب أيوب لكحل ووالده أمس، بالدار البيضاء، من أجل مناقشة تفاصيل العقد الذي من المنتظر أن يجمع اللاعب بالنادي "الأحمر" بترخيص من رئيس المغرب التطواني؛ وهو اللقاء الذي أعلن من خلاله لكحل استعداده الكامل لحمل قميص الوداد الرياضي.
وينتظر أن يعقد الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم صفقات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تعزيز تركيبته البشرية، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، حيث ضم إلى حدود اللحظة كلا من أيوب الكعبي والليبي مؤيد اللافي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
حللت أهلا ونزلت سهلا ،وكل ذلك في مصلحة الوداد.
كما ضم 11 لاعب آخرين في الانتداب الخريفي ولكن العمل يجب أن يكون مدروس.