اختيار التيمومي سفيرا لنهائي دوري أبطال إفريقيا

هسبريس من الرباط

اختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" أسطورة كرة القدم المغربية محمد التيمومي سفيرا لنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 6 نونبر المقبل.

وذكرت الهيئة القارية الكروية في بيان أن اختيار نجم المنتخب المغربي السابق جاء "تقديرا لما قدمه من إنجازات بالإضافة لمساهمته في تطوير اللعبة عبر القارة الإفريقية".

وإلى جانب محمد التيمومي، تم أيضا اختيار المصري مؤمن زكريا سفيرا لهذا النهائي الذي سيجمع الفائز من مباراتي نصف النهائي بين الرجاء البيضاوي والزمالك المصري من جهة، والأهلي المصري والوداد البيضاوي من جهة أخرى.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يعين فيها الكاف سفراء لنهائي البطولة القارية الأولى للأندية.

وأوضح البيان أنه كجزء من دورهما، سيساهم سفيرا النهائي في الأنشطة الدعائية والإعلامية، بالإضافة لأمور أخرى خاصة بالمباراة التي تسدل الستار على موسم مسابقات الأندية.

وتابع أن التيمومي "يعد بلا جدال واحدا من أفضل لاعبي وسط الملعب في جيله، وخاض مسيرة مميزة كانت أبرز محطاتها فوزه بلقب دوري الأبطال في 1985 مع الجيش الملكي، والمشاركة في بطولة كاس العالم 1986 مع أسود الاطلس".

وقبل المباراة النهائية، يستضيف الوداد الأهلي يوم 17 أكتوبر في ذهاب دور نصف النهائي بالدار البيضاء التي تحتضن أيضا في اليوم الموالي لقاء الرجاء مع الزمالك. وتقام مباراتا الإياب يومي 23 و24 أكتوبر على التوالي في مصر.