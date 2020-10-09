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الرئيسية | رياضة | "شباب المحمدية" و"الماص" يلتحقان بقسم الصفوة

"شباب المحمدية" و"الماص" يلتحقان بقسم الصفوة

"شباب المحمدية" و"الماص" يلتحقان بقسم الصفوة
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 16:00

صعد فريقا شباب المحمدية والمغرب الفاسي رسميا، اليوم، إلى بطولة القسم الأول الاحترافية لكرة القدم، بعد فوزها تواليا، على الاتحاد البيضاوي، ووداد تمارة.

وفاز فريق عاصمة الزهور على الاتحاد البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين فاز أبناء العاصمة العلمية على وداد تمارة بهدفين دون رد.

ورفع الشباب رصيده من النقاط إلى 51 نقطة محتلا المركز الأول، في حين وصل "الماص" إلى النقطة 50 محتلا المركز الثاني.

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