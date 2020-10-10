24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يؤدي كورونا إلى تساقط الشعر ومشاكل في القلب والذاكرة؟
- إضراب موظفي الجماعات
- "الاتحاد الإفريقي" يرفع قرار "تعليق" عضوية مالي
- المؤرخة جليلة السباعي .. سيرة علمية ناصعة ومسيرة بحثية نافعة
- الصندوق يخوّل المعاشات لمتقاعدي وزارة "أمزازي"
إغلاق المقاهي يقلص واردات المغرب من منتجات الشاي والقهوة (5.00)
- المغرب يسجل 3445 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (89)
- تضرر مئات المنتوجات المغربية يفضي إلى تعديل "الاتفاقية التركية" - (55)
- بنسعيد: الديانة الإسلامية تواجه التشويه والإساءة ولا تعيش أزمة - (54)
- "فيفا" يرفض انضمام الحدادي إلى المنتخب المغربي - (50)
- "أسود الأطلس" تهزم المنتخب السنغالي بثلاثية في "ودية الرباط" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحدادي يصر على ارتداء قميص "منتخب الأسود"
تفاعل النجم المغربي الشاب منير الحدادي، مهاجم إشبيلية الإسباني لكرة القدم، مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بعدم السماح له بحمل قميص الأسود، عقب استدعائه من قبل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش لوديتي السينغال والكونغو الديمقراطية.
واختار المهاجم المغربي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" ليؤكد عزمه على الاستمرار في السعي لحمل قميص المنتخب الوطني رغم رفض طلبه من طرف الفيفا، بعدما تبين أنه شارك مع منتخب أقل من 21 سنة في فترة كان سنه تجاوز الـ 21 سنة.
وقال الحدادي: "سأواصل العمل والاجتهاد لحمل قميص الأسود، وتمثيل منتخب المغرب في المنافسات المقبلة".
واضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللاعب، من جديد، إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية للطعن في قرار الفيفا.
وكان الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية قد بنى قراره على أحد بنود القانون الجديد يتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استند إلى مشاركة الحدادي في 3 مباريات رفقة المنتخب الإسباني.
يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر عاد صباح اليوم إلى إشبيلية، وسيلتحق بتداريب فريقه يوم الاثنين المقبل، بعد 3 أيام من الراحة، تأهبا لخوض المباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام غرناطة في الـ 18 من الشهر الجاري ضمن الأسبوع السادس، التي ستجرى على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس".