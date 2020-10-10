الحدادي يصر على ارتداء قميص "منتخب الأسود"

أوعنا بلعيد

تفاعل النجم المغربي الشاب منير الحدادي، مهاجم إشبيلية الإسباني لكرة القدم، مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بعدم السماح له بحمل قميص الأسود، عقب استدعائه من قبل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش لوديتي السينغال والكونغو الديمقراطية.

واختار المهاجم المغربي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" ليؤكد عزمه على الاستمرار في السعي لحمل قميص المنتخب الوطني رغم رفض طلبه من طرف الفيفا، بعدما تبين أنه شارك مع منتخب أقل من 21 سنة في فترة كان سنه تجاوز الـ 21 سنة.

وقال الحدادي: "سأواصل العمل والاجتهاد لحمل قميص الأسود، وتمثيل منتخب المغرب في المنافسات المقبلة".

واضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللاعب، من جديد، إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية للطعن في قرار الفيفا.

وكان الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية قد بنى قراره على أحد بنود القانون الجديد يتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استند إلى مشاركة الحدادي في 3 مباريات رفقة المنتخب الإسباني.

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر عاد صباح اليوم إلى إشبيلية، وسيلتحق بتداريب فريقه يوم الاثنين المقبل، بعد 3 أيام من الراحة، تأهبا لخوض المباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام غرناطة في الـ 18 من الشهر الجاري ضمن الأسبوع السادس، التي ستجرى على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس".