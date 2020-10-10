مولود جديد يحرم زكريا لبيض من اللحاق بالمنتخب

أوعنا بلعيد

قال الدولي المغربي زكريا لبيض، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، إنه لفخر كبير أن يلعب مجددا بقميص الأسود، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اقتراب زوجته من إنجاب مولود جديد أجبره على البقاء بجانبها وعدم تلبية دعوة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش لخوض وديتي السينغال والكونغو الديمقراطية.

وكانت مصادر "فوكس سبورت" الهولندية قد كشفت عن بقاء زكريا لبيض في هولندا وعدم التحاقه بمعسكر المنتخب الوطني ليكون برفقة زوجته التي ستضع مولودا جديدا، عكس مواطنه نصير مزراوي الذي التحق برفاقه (الجمعة) بعدما تشبث أياكس سابقا بموقفه ورفض السماح له وزميله لبيض بتلبية دعوة المدرب البوسني.

وأوضحت إدارة أياكس أمستردام أنها أجرت مشاورات مع ثلاثة اتحادات إفريقية بعدما قررت الإبقاء على أربعة لاعبين محترفين وعدم السماح لهم باللحاق بمعسكرات منتخباتهم الوطنية، ويتعلق الأمر بالمغربيين نصير مزراوي وزكرياء لبيض، والغاني محمد كودوس، والبوركينابي لاسينا تراوري، مستغلة قاعدة للفيفا تقضي بعدم سماح الأندية للاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم هذا الشهر إذا كانوا مضطرين لقضاء فترة في الحجر الصحي عند العودة.

وتابع الفريق الهولندي أنه "تم الاتفاق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الغاني والاتحاد البوركينابي على أن مزراوي وتراوري سيذهبان للدفاع عن ألوان منتخبيهما الوطنيين، بينما زكريا لبيض الذي توشك زوجته على الولادة قرر البقاء برفقتها، ولن يسافر محمد كودوس لعدم جاهزيته لخوض اللقاء مع غانا".

ولا يتعين وضع مزراوي وتراوري في الحجر الصحي عند عودتهما إلى هولندا. وفي العادة، يتعين على العائدين من المغرب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، لكن مجلس الوزراء الهولندي استثنى نخبة الرياضيين، من بين آخرين.