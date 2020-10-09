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الرئيسية | رياضة | مغربيان ضمن أفضل 60 موهبة كروية في العالم

مغربيان ضمن أفضل 60 موهبة كروية في العالم

مغربيان ضمن أفضل 60 موهبة كروية في العالم
أوعنا بلعيد
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:19

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن تقريرها السنوي حول أفضل 60 موهبة في كرة القدم عبر العالم، ينتظر أن تتألق بقوة خلال القادم من المواعيد ويكون لها شأن كبير في عالم الساحرة المستديرة لتحمل المشعل نيابة عن النجوم الحاليين.

وعرفت قائمة المصدر البريطاني وجود موهبتين مغربيتين، ويتعلق الأمر باللاعب أمير أرلي، من أب تركي وأم مغربية، وهو من مواليد سنة 2003، لاعب ديجون الفرنسي الذي استقطبه من فريق محلي اسمه "Jura sud foot".

واختار أمير أرلي اللعب بقميص المغرب بعدما بات لاعبا مهما رفقة ديجون الذي يدعوه بين الفينة والأخرى للتدرب مع الفريق الأول، وكان مطلوبا من عدة أندية أوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني وموناكو الفرنسي.

ويهم الاسم الثاني موهبة أكاديمية محمد السادس محمد أمين الساهل، المزداد بدوره في سنة 2003، الذي يعتبر في الوقت الحالي من أفضل اللاعبين في شمال إفريقيا، لما يملكه من إمكانات فنية وقدرة كبيرة على المراوغة في مساحات ضيقة، وسبق للجمهور المغربي أن تعرف عليه في مناسبات عديدة، أولها كانت في كأس دانون.

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