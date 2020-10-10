زورك يحمي "خليفة حكيمي" من الجماهير الغاضبة

أوعنا بلعيد

دافع مكاييل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن المدافع البلجيكي توماس مونيي عقب الانتقادات التي تعرض لها من جانب أنصار النادي جراء المستوى الذي قدمه في المباريات السابقة مقارنة مع ما كان يبصم عليه الأسد المغربي أشرف حكيمي.

وعبر مشجعو أسود الفيستفال عن عدم رضاهم على مستوى المدافع البلجيكي الذي استقدمه الفريق ليكون بديلا للمغربي أشرف حكيمي، الذي انتهت فترة إعارته لبوروسيا دورتموند وقرر ناديه الأصلي ريال مدريد بيع عقده إلى أنتر ميلان الإيطالي.

وقال المدير الرياضي لبروسيا دورتموند محاولا تخفيف الانتقادات عن اللاعب الجديد وتحسين صورته لدى الأنصار: "مقارنة حكيمي بمونيي مثل مقارنة التفاح بالبرتقال، نعلم منذ الوهلة الاولى أن مونيي لن يلعب بنفس إيقاع حكيمي، توماس لاعب جيد بالنسبة لنا، بفضل ثباته وقوته، كما أنه لاعب ذكي أيضا ويدعم الخط الأمامي هجوميا".

وكان اللاعب البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب بوروسيا دورتموند، قد رفض في وقت سابق مقارنة مواطنه توماس مونييه بالمغربي أشرف حكيمي، الذي رحل عن النادي بنهاية الموسم الماضي.

وخلال تصريحات نقلها موقع "سبورت 1"، قال فيتسل: "لا يمكننا مقارنة مونيي بحكيمي، فهما لاعبان مختلفان، كما أنني لا أريد وضع المزيد من الضغوط عليه، وأتنبأ بتسجيله للكثير من الأهداف مع دورتموند نظرًا لاعتياده على اللعب كمهاجم في سنوات سابقة".