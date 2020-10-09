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الرئيسية | رياضة | "أسود الأطلس" تهزم المنتخب السنغالي بثلاثية في "ودية الرباط"

"أسود الأطلس" تهزم المنتخب السنغالي بثلاثية في "ودية الرباط"

"أسود الأطلس" تهزم المنتخب السنغالي بثلاثية في "ودية الرباط"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:00

تغلب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بثلاثية لواحد على ضيفه المنتخب السنغالي، في النزال الودي الذي جمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط.

وبدأت العناصر الوطنية مجريات المواجهة بشكل جيد خلال الربع ساعة الأولى، من خلال خلق مناورات هجومية أثمرت إحداها هدف التقدم في حدود الدقيقة 9 عن طريق اللاعب سليم أملاح، بعد تمريرة جانبية مركزة من رفيقه أشرف حكيمي. فيما حرمت العارضة المدافع الأيمن عصام شباك من تعزيز النتيجة بهدف ثان بعد تسديدة قوية في الدقيقة 14.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، عرف المردود الهجومي للمنتخب المغربي بعض التراجع، فيما حاول المنتخب السنغالي الوصول أكثر من مرة إلى شباك ياسين بونو، من خلال اعتماده كثيرا على الكرات الثابتة، دون أي نتيجة، قبل أن تتوقف الجولة الأولى بضع دقائق بسبب التحامات وتدخلات خشنة من قبل العناصر السنغالية.

وخلال الجولة الثانية شكلت التحركات الهجومية للمنتخب السنغالي بعض الخطورة على دفاع ومرمى المنتخب المغربي، غير أن التصديات الناجحة للحارس ياسين بونو أبقت شباك "أسود الأطلس" دون أهداف، بعد أن كان الضيوف قريبين من التهديف في أكثر من مناسبة.

وفي حدود الدقيقة 71 تمكن يوسف النصيري من هز شباك الخصم بعد جملة تكتيكية محكمة بين رفاقه أنهاها في مرمى المنتخب السنغالي، محرزا الهدف الثاني لـ"الأسود"، قبل أن يسجل المهاجم يوسف العربي الهدف الثالث برأسية من كرة ثابتة في حدود الدقيقة 86.

وسجل المنتخب السنغالي هدفا قلص به النتيجة من خلال ركلة جزاء، في حدود الدقيقة 89، عن طريق اللاعب إسماعيلا سار، لتنهي صافرة الحكم المالي محمادو كايتا النزال الودي بفوز "الأسود" بثلاثية لواحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - خالد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:20
اقترح ان يلعب المنتخب داءما بدون جمهور ........
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41
2 - حسن الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:22
انتصار غير مقنع نظرا للملعب المبلل جدا لا يساعد على تمرير الكرة. والمنتخب السنغالي جل لاعبيه الرسميين غير موجودين
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-17
3 - jad الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:24
مستوى متوسط من الفريقين مع إمتياز طفيف لمنتخبا،هناك لاعبين دون المستوى لا داعي لذكر الاسماء ،لكن وجودهم مع المنتخب يطرح اكتر من سؤال.على أين اعتدنا بالفوز في المقابلات الودية تم الهزيمة و خيبة الأمل في المقابلات الرسمية.ميزانية الكرة يجب ان تستتمر في المنفعة العامة.و شكرا
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19
4 - مغربي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:27
المنتخب المغربي يعرف كيف يربح المقابلات الودية ولكن يفشل دوما في المقابلات الرسمية
مقابلة ضعيفة من الجانبين بدون حماس
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25
5 - كوايري الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:27
معلق الرياضية لا علاقة له بالتعليق
شكون متافق ألخوت
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94
6 - Abdel الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:27
مرحلة النفخ وفي المناسبات الكبرى يتفش ويصاب الفريق بالانهيار للوهلة الأولى.
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14
7 - جمال الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:34
عندنا الزهر مني مجاش ساديو ماني مع منتخب السينغال كون هجرو لينا كاملين.
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-1
8 - قازئ الفنجان الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:37
أنا لن أتكلم عن المبارة من جانبها الفني و التقني لأنه أقل ما يقال عنها أنها مبارة عقيمة بمردود ضعيف جدًا من كلا الطرفين. بالله عليكم لماذا المناداة عن برقوق+منديل+بوجلاب؟ هؤلاء الثلاثة مثلا لا يلعبون في فرقهم حتى كإحتياطيين في بعض الأحيان! ألا يوجد لنا لاعبون أفضل؟ ثم لماذا لا يتم التخلي عنهم حتى دون المناداة عن من يعوض غيابهم؟! أما طنان، القادوري فحدث و لا حرج! أخدو ما يكفي من الفرص لاكن بدون فائدة
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4
9 - رامي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:40
يوم الامتحان يكرم المرأ او يهان ياك احنا واعرين غير في المقابلات الودية و البلايستيشن
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-1
10 - يونس الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:41
بالتوفيق للمنتخب المغربي فالمباريات المقبلة
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16
11 - TEACHER الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:42
مباراة جد متوسطة، الفريق المغربي في بحث عن الانسجام بين اللاعبين. الطامة الكبرى هو المعلق على قناة الرياضية بحيث ليس هناك من تزويد المشاهد بأشياء جديدة عن اللاعبين ، أو الخطة التي يعتمدها كل من الفريقين، أو تحليل تقني للمبارة، أي اشياء لا نراها نحن المشاهدين بل تراه يقول لنا ما نراه أمامنا : كورة عند..... ، محاولة اللاعب.... ، و الجمل المتكررة طيلة المقابلة (أي مقابلة) : "و تعود مرة اخرى" "سنتابع مرة أخرى" كل هذا يجعله وصف ممل. شئ من الاجتهاد و التطور من فظلك !!!
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17
12 - خدوج الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:43
هي نقطة البداية للخدعة الأبدية للمنتخب : انتصارات في الوديات تجذب الجمهور وتخدره ونكسات في الرسميات تصدم الجمهور وتمرضه ، وتبقى الفجوة مطروحة دائما : فجوة الرياضة في هذا البلد وأعراض مرضية للمنظومة الكروية لا يزيلها استبدال الوجوه ، لا رياضة مع الفساد وأنصح بعدم تعليق الآمال على المنتخب حتى لا يصدم أصحابها مرة ثانية في المباريات الحقيقية
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1
13 - الفلالي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:45
الفريق تاوطني ضعيف مقارنة بالفرق الإفريقية الأخرى وفريق السنغالي أضعف منا وجل لاعبيه جدد بدون الاعبين الأساسيين الغائبين وإلا كانت النتيجة غير
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-5
14 - فرنسا إلى حسن الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:48
أظن أخي الكريم حسن لا تعرف كرة القدم و لا تعرف التشكيلة الكاملة السنغالي...شكرا هسبريس
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2
15 - ابو انس الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:48
وجوه جديدة تألقت في اول مباراة لها و ضخت دماء جديدة في روح الوطنية مسيىة موفقة لهؤلاء الشباب و مزيدا من التالق
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13
16 - ziko الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:49
لاعبون في المستوى ..اتمنى مواصلة المشوار بالروح القتالية نفسها
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-1
17 - ياسر الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:50
المنتخب المغربي صاحب المباريات الودية
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0
18 - samira الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:52
كانت فرصة للمدرب السينغالي لتجريب مجموعة من اللاعبين
اغلب اللاعبين من البدلاء وبعضهم يلعب للمنتخب السنعالي المحلي
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0
19 - ملاحظ الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:56
تعودنا على الانتصار في المباريات الودية والهزيمة في المباريات الرسمية.
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1
20 - yakoubi الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:59
السلام،مااثارني هو المبلغ الذي يتقاضاه مدرب المنتخب المغربي والذي يتقاضى120 مليون سنتيم في كل شهر بالعملة الصعبة اضافة إلى امتيازات السكن والتنقل بالطائرة والتعويضات الأخرى زيادة عن مساعده الذي يتقاضى(33) مليون شهريا قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات..لكم التعليق!!!!!
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3
21 - مراقب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:02
النصيري رجل المقابلة بامتياز
حمزة منديل تائه اودائخ ككل مبارة لاعلاقة له بالاحتراف يجب البحث عن بديل
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3
22 - Omar الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:02
حسب رايي على الجامعة ان تنادي على كل لاعب مغربي في البطولة البلجيكية لانها اصبحت مشتل اوروبي كبير و املاح و سامي خير مثال.
منديل عليه ان يدهب ويهيأ نفسه سنة او سنتين ثم يعود للفريق الوطني
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4
23 - امازيغي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:04
اقترح تغيير معلق القناة الرياضية الذي لا يوازي مستويات اللقاء و اضن ان معلق القناة الاولى و المغربية احسن بأشواط
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5
24 - شك وحيرة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:12
منتخب جد قوي ومتماسك وثراوة بدنية هائلة وقوة جسمنية مندفعة ومتأزر وروح القتالية عالية وندية فقط في الوديات. في الرسميات منتخب ضعيف جدا ترواته البدنية في نصف ساعة الأولى دهن متشتت و غياب روح القتالية قوة جسمانية ضعيفة فريق مشتت كرات طائشة دفاع صعيف...
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1
25 - حسن إلى فرنسا الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:15
اخي الكريم هناك غياب الحارس الرسمي ومدافع نابولي والهجوم اللدي اصابته كورونا وهناك أيضا أرضية الملعب التي عان منها لاعبو السنغال اكثر من المنتخب المغربي
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2
26 - مالك الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريق السنغال كان ضعيف جداا
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3
27 - abdou الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:17
Le Maroc champion du monde des matchs amicaux !!! N'est-ce pas ???
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1
28 - rme1974 الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:20
grâce à nos enfants issus de l immigration le maroc a gagné la grande equipe du Sénégal. arrêtez de critiquer nos jeunes. laissez l entraîneur faire son travail et vous allez voir le résultat.
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