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كُتّاب وآراء
جمهور الرجاء البيضاوي يكافئ الحارس أنس الزنيتي
حصد أنس الزنيتي، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه مع النسور الخضر بعدما تم اختياره كأفضل لاعب في الشهر المنصرم، عقب المستويات الكبيرة التي بصم عليها مع مجموعة جمال السلامي.
واختار جمهور الرجاء حارس ناديهم أنس الزنيتي "نسرا" لشهر شتنبر الماضي، بعدما دافع ببسالة عن عرين النسور الخضر، وتألق بشكل لافت بمساهمته الواضحة في النتائج التي حققتها المجموعة في المباريات الأخيرة.
وحرم الزنيتي بفضل تصدياته مهاجمي الأندية المنافسة من تسجيل أهداف محققة، بينما احتفى نادي الرجاء بحارسه المتألق بنشر فيديو يحتوي على بعض تصدياته عبر الصفحة الرسمية للنادي على الموقع الاجتماعي "فايسبوك".
يشار إلى أن فريق الرجاء الرياضي تنتظره مباراة قوية ومصيرية لحسم لقب الدوري المغربي الاحترافي لصالحه أمام الجيش الملكي يوم غد الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، عن الجولة الأخيرة، بينما سيواجه غريمه التقليدي الوداد الرياضي مضيفه الفتح الرباطي، على أن يلاقي نهضة بركان مضيفه أولمبيك أسفي.