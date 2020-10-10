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الرئيسية | رياضة | النصر يحسم "شائعات" مغادرة "حمد الله" للفريق

النصر يحسم "شائعات" مغادرة "حمد الله" للفريق

النصر يحسم "شائعات" مغادرة "حمد الله" للفريق
أوعنا بلعيد
السبت 10 أكتوبر 2020 - 14:08

حسم نادي النصر السعودي لكرة القدم الشائعات المتداولة حول رغبة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق، في مغادرة العالمي بفسخ عقده بسبب تأخر مستحقاته المادية.

ونفى مصدر مسؤول من الفريق السعودي، خلال تصريحات إعلامية، صحة التقارير التي ربطت حمد الله بمغادرة المجموعة احتجاجا منه على تأخر مستحقاته المالية العالقة بذمة وصيف بطل الدوري السعودي عن الموسم المنصرم.

وكانت العديد من التقارير السعودية أكدت أن وكيل أعمال المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي بعث خطابا إلى إدارة النصر تحت رئاسة صفوان السويكت، يبلغها بضرورة تسديد رواتب اللاعب المتأخرة تفاديا لفسخ عقده.

وأوضح المصدر المذكور أن العديد من الأمور تكون طبيعية لكن يتم تضخيمها إعلاميا كلما تعلق الأمر بنادي النصر، نافيا في الوقت ذاته توتر العلاقة بين حمد الله ومجلس الإدارة، إذ يوجد احترام كبير بين الطرفين، ولا نية لدى اللاعب بشأن مغادرة الفريق.

وأقر المصدر ذاته بصحة الأنباء التي أكدت تواصل وكيل أعمال اللاعب مع الإدارة بغية نيل مستحقات موكله، موردا أن هذه مهمته الموكولة له، لكن غير صحيح ما أشيع حول رغبة اللاعب في فسخ عقده، لاسيما أن لدى الفريق قوة مادية كبيرة ودعما من أعضاء الشرف لا حدود له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن السبت 10 أكتوبر 2020 - 14:28
حمد الله لاعب كبير وهداف عالمي نتمنى رجوعه للمنتخب المغربي.
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