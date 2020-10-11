"بطولة العرب" تحسم مصير "الرجاء والإسماعيلي"

هسبورت - حمزة اشتيوي

أفاد طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بأنه سيتم حسم مصير البطولة العربية الأسبوع المقبل، بعد أن توقفت المنافسات عند الدور نصف النهائي بسبب تفشي وباء "كورونا".

وقال مدير المسابقة: "سيتم تحديد موعد مباراتي إياب المربع الذهبي بالنسبة لمباراة الرجاء الرياضي وضيفه الإسماعيلي المصري، إضافة إلى مواجهة نصف النهائي الثاني بين الشباب والاتحاد السعوديين".

وأضاف آل الشيخ في تصريح صحافي: "نريد خوض مباراتي نصف النهائي والنهائي في فترة قصيرة"، وذلك من أجل إنهاء نسخة هذا الموسم من المسابقة، وتابع: "الحسم في موعد المباريات سيكون الأسبوع القادم، بتنسيق كامل مع كافة الاتحادات الكروية الوطنية"، ما يؤكد أن المباريات المتبقية من المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي كان قد انهزم في ذهاب الدور نصف النهائي أمام الإسماعيلي المصري بهدف دون رد، فيما تأجل إياب هذا الدور بسبب تفشي وباء "كورونا"، حيث كان الفريق المصري قد حضر إلى المغرب شهر مارس الماضي، من أجل خوض اللقاء، قبل أن يتم تأجيله إلى وقت لاحق.