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كُتّاب وآراء
مزراوي يعوض حكيم زياش ضمن المنتخب الوطني
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التحاق لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي نصير مزراوي بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني؛ بمركب محمد السادس لكرة القدم.
وأوضحت الجامعة في بلاغ، اليوم السبت، أن حكيم زياش غادر المعسكر التدريبي والتحق بفريقه لمواصلة برنامجه العلاجي كما كان مبرمجا سلفا بين الطاقمين الطبيين للمنتخب الوطني وفريق تشيلسي الإنجليزي.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خاض، أمس الجمعة، مباراته الودية الأولى أمام نظيره السنغالي التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسيلاقي أسود الأطلس، الثلاثاء المقبل، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المباراة الإعدادية الثانية، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.