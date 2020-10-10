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الرئيسية | رياضة | مزراوي يعوض حكيم زياش ضمن المنتخب الوطني

مزراوي يعوض حكيم زياش ضمن المنتخب الوطني

مزراوي يعوض حكيم زياش ضمن المنتخب الوطني
هسبريس من الرباط
السبت 10 أكتوبر 2020 - 18:20

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التحاق لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي نصير مزراوي بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني؛ بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وأوضحت الجامعة في بلاغ، اليوم السبت، أن حكيم زياش غادر المعسكر التدريبي والتحق بفريقه لمواصلة برنامجه العلاجي كما كان مبرمجا سلفا بين الطاقمين الطبيين للمنتخب الوطني وفريق تشيلسي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خاض، أمس الجمعة، مباراته الودية الأولى أمام نظيره السنغالي التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيلاقي أسود الأطلس، الثلاثاء المقبل، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المباراة الإعدادية الثانية، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رأي السبت 10 أكتوبر 2020 - 18:29
كل مكونات هذا المنتخب الفاشل يربح الملايير على حساب قطاعات أكثر أهمية
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-13
2 - وطني السبت 10 أكتوبر 2020 - 18:33
جلب مزراوي ليس لتعويض زياش لكن مكان حمزة منديل لانه دون مستوى و لا يستحق المناداة عليه هو و لزعر .
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25
3 - ayoub السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:12
بغيت غير نفهم
لاش جاي ولاش ماشي
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-8
4 - جمال السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:18
طاقمين طبيين ينسقان لذهاب لاعب من إنجلترا للعب بضع الدقائق في المغرب ثم العودة لاستكمال البرنامج العلاجي... وفالتالي تقصينا البنين ولا شي دولة عندهوم غي الدوا لحمر ولقطن
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-4
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