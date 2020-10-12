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كُتّاب وآراء
وليد أزارو يقترب من التعاقد مع الاتفاق السعودي
توصلت إدارة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع المهاجم المغربي وليد أزارو، بعد أن وافق الأهلي المصري على جميع التفاصيل المادية المتعلقة بالصفقة، التي من المنتظر أن يتم إعلانها.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الأهلي وافق على انتقال المهاجم المغربي إلى الاتفاق قبل موسم واحد من نهاية عقده مع الفريق المصري، الذي سيستفيد من مبلغ 700 ألف دولار، إلى جانب 100 ألف دولار متبقية من فترة إعارة اللاعب للفريق نفسه في يناير الماضي.
ووفق التقارير ذاتها فإن أزارو وافق على تقاضي راتب يناهز 1،25 مليون دولار سنويًا، في صفقة سيحصل منها الأهلي على 20% من قيمة بيعه لأي نادٍ خارج مصر و30% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ مصري.
وكان أزارو دخل في مشاكل مع إدارة الاتفاق بعد نهاية فترة إعارته الماضية، كما لم يجد مكانا له ضمن تشكيلة المدرب السابق للأهلي السويسري فايلر، قبل أن يُغادر الأخير ويتم تعويضه بالجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، ما دفع إدارة الأهلي إلى الانتظار في حال أبدى المدرب الجديد رغبته في الاعتماد على أزارو، قبل أن يفتح الفريق المصري الاتصال من جديد بإدارة الاتفاق ويوافق على بيع عقد المهاجم المغربي بصفة نهائية، وفقا للقرارات التي اتخذتها لجنة التخطيط داخل إدارة "الأحمر".