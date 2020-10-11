الوداد يهزم الفتح وينهي الموسم في "الوصافة"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تغلب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بهدفين لواحد على حساب مضيفه الفتح الرباطي، في مباراة الجولة 30 من منافسات الدوري، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، لينهي الموسم في الصف الثاني.

وبدأ الفريق "الرباطي" أطوار المواجهة بشكل جيد من خلال خلق مناورات هجومية أزعجت راحة الحارس "الودادي" رضا التكناوتي، كانت الأولى منها في حدود الدقيقة السابعة عبر رأسية قوية للمهاجم جوسيف كومبوس.

واتيحت بعض فرص التهديف للطرفين مع مرور دقائق الجولة الأولى، قبل أن يفتتح أصحاب الأرض النتيجة من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 32 عن طريق اللاعب جوسيف كومبوس، رد عليه الوداد بهدف تعديل النتيجة بعد ثمان دقائق من ذلك بواسطة المهاجم كباكبو لوران.

خلال مجريات الشوط الثاني، رمى الفريق البيضاوي بكل ثقله على نصف ملعب الفتح الرباطي بحثا عن هدف الفوز يمكنه من رفع لقب الدوري في ظل التعادل المسجل بالدار البيضاء، في الوقت الذي كانت عناصر الفتح الرباطي ترد بهجمات مرتدة أقلقت دفاع وحارس الوداد.

وتحمل الحارس محمد أمسيف، ثقل الضغط الهجومي للعناصر الودادية خصوصا في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، حيث حرم رفاق بديع أووك، من هز الشباك في العديد من الكرات بفضل تصديات ناجحة، قبل أن يتمكن زهير مترجي، من تسجيل هدف الفوز للوداد في الدقيقة 88.

واكتفى الوداد باحتلال المركز الثاني في سبورة ترتيب البطولة، وراء المتصدر الرجاء الذي حسم لقب الدوري بفوز ثمين على الجيش.