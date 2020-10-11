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كُتّاب وآراء
السلامي: تتويج نادي الرجاء بلقب البطولة مستحقّ
عبر الطاقم التقني للرجاء الرياضي، بقيادة المدرب جمال السلامي، عن سعادته بتتويج الفريق "الأخضر" بدرع دوري البطولة (برو)، مشيرا إلى أن التفاصيل الاستثنائية التي عرفتها المنافسة على أطول موسم كروي جعلت "النسور" الأحق باللقب.
وقال السلامي في تصريح، عقب نهاية المباراة أمام الجيش الملكي (2-1) لحساب آخر جولة من الدوري، إن ما تم تحقيقه هو نتيجة لتلاحم كل مكونات النادي. وأضاف "نشكر الجماهير، ونشكر كل مكونات النادي، وحتى المنافسين الذين نافسوا بشرف.. الرابح الأكبر هو الكرة المغربية لأن الفريق الذي استحق التتويج هو الذي حقق اللقب".
من جهته، قال يوسف السفري، مساعد مدرب الرجاء الرياضي، إن الفريق استحق التتويج بلقب البطولة، مضيفا "تعذبنا ولم نحسم التتويج إلا في الدقائق الأخيرة من آخر مباراة في الدوري. اللقب هو نتاج عمل كبير قام به الطاقم التقني واللاعبون والمكتب المسير والجماهير وكل مكونات الفريق الأخضر".
فيما أشار هشام أبوشروان، المساعد الثاني لمدرب الرجاء الرياضي، إلى أن لقب البطولة، الذي دامت المنافسة عليه عاماً وثلاثة أشهر، في ظروف صحية استثنائية، سيظل غالياً ومستحقاً. وأضاف "قبل التوقف الاضطراري بسبب تفشي وباء "كورونا" كان المستوى لا بأس به، لكننا اجتهدنا بعد استئناف المنافسة، وعملنا بجهد كبير من أجل التمكن من الصدارة، والاحتفاظ بها حتى نهاية الموسم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
مبروك لكل محبي العالمي
1) العجز المالي كان من المنطق أن يعصف بالرجاء إلى القسم الثاني
2) مبارة الدفاع الحسني الجديدي التي أعيدت بعدما أن خسرتها الرجاء و بعد أن هدد جمهورها النزول إلى الشارع ليقوم بأعمال الشغب و كانت الأسف هي الحسم في هذه البطولة
لا يجب على الرجاء أن تفتخر بهذ اللقب الغير المستحق. أعلم أن عدد من القراء سوف لا يعجبهم هذا التعليق و لكن هذه هي الحقيقة
شحال خصكم باش تعلقوا نجمة واحدة على القميص
الوداد شبعانين ألقاب .لقد هاتفت عائلتي في المغرب
وبالظبط بدرب السلطان .كي لا يخرجوا الى الشارع .كي لا يسرقوا لهم هواتفهم وحاجاتهم .
وداد حر من أمريكا. تحياتي لهسبريس .وطاقمها .وتحياتي لجميع لاعبي الوداد ورئيسها المحترم .سي ناصري