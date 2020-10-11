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الرئيسية | رياضة | السلامي: تتويج نادي الرجاء بلقب البطولة مستحقّ

السلامي: تتويج نادي الرجاء بلقب البطولة مستحقّ

السلامي: تتويج نادي الرجاء بلقب البطولة مستحقّ
هسبورت - آمال لكعيدا
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:30

عبر الطاقم التقني للرجاء الرياضي، بقيادة المدرب جمال السلامي، عن سعادته بتتويج الفريق "الأخضر" بدرع دوري البطولة (برو)، مشيرا إلى أن التفاصيل الاستثنائية التي عرفتها المنافسة على أطول موسم كروي جعلت "النسور" الأحق باللقب.

وقال السلامي في تصريح، عقب نهاية المباراة أمام الجيش الملكي (2-1) لحساب آخر جولة من الدوري، إن ما تم تحقيقه هو نتيجة لتلاحم كل مكونات النادي. وأضاف "نشكر الجماهير، ونشكر كل مكونات النادي، وحتى المنافسين الذين نافسوا بشرف.. الرابح الأكبر هو الكرة المغربية لأن الفريق الذي استحق التتويج هو الذي حقق اللقب".

من جهته، قال يوسف السفري، مساعد مدرب الرجاء الرياضي، إن الفريق استحق التتويج بلقب البطولة، مضيفا "تعذبنا ولم نحسم التتويج إلا في الدقائق الأخيرة من آخر مباراة في الدوري. اللقب هو نتاج عمل كبير قام به الطاقم التقني واللاعبون والمكتب المسير والجماهير وكل مكونات الفريق الأخضر".

فيما أشار هشام أبوشروان، المساعد الثاني لمدرب الرجاء الرياضي، إلى أن لقب البطولة، الذي دامت المنافسة عليه عاماً وثلاثة أشهر، في ظروف صحية استثنائية، سيظل غالياً ومستحقاً. وأضاف "قبل التوقف الاضطراري بسبب تفشي وباء "كورونا" كان المستوى لا بأس به، لكننا اجتهدنا بعد استئناف المنافسة، وعملنا بجهد كبير من أجل التمكن من الصدارة، والاحتفاظ بها حتى نهاية الموسم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - aboubakers الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:47
تحية لجمال السلامي ولكل مكونات النسور
مبروك لكل محبي العالمي
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6
2 - Med الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:47
تتويج الرجاء سياتي بتتويج البيضاء بكورونا على حساب جمهورها.
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-8
3 - لحسن الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:48
كانت المتعة موجودة لحتى اخر لحظة هنيئا لرجاء البيضاوي باللقب
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6
4 - ولا في الاحلام الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:50
مبروك للرجاء الدي ابان مرة اخرى للعالم ان اقدام لا عبيه من دهب.
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7
5 - زريبيق الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:53
مدرب محترم لكن الرجاء كبيرة عليه ربح البطولة غير بقليل من الحظ خاصة ضد بركان و الجيش.
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-3
6 - رحاوي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:56
الرجاء يستحق البطولة.....كانت المنافسة شريفة
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5
7 - ملاحظ منتبه الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:58
السلامي يحس في قرارة نفسه أن فريقه سرق لقب البطولة من البطل الحقيقي الوداد لذلك ما فتيء يكرر في كل مناسبة أن فوز الرجاء باللقب مستحق. راجع مباراة الانسحاب في الجديدة، لولاها ما فزت باللقب الذي أهدي إلى فريلك
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-7
8 - abdou الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:58
كيف مستحق؟؟؟ لولى وجود لقجع لكانت الرجاء في خبر كان :
1) العجز المالي كان من المنطق أن يعصف بالرجاء إلى القسم الثاني
2) مبارة الدفاع الحسني الجديدي التي أعيدت بعدما أن خسرتها الرجاء و بعد أن هدد جمهورها النزول إلى الشارع ليقوم بأعمال الشغب و كانت الأسف هي الحسم في هذه البطولة
لا يجب على الرجاء أن تفتخر بهذ اللقب الغير المستحق. أعلم أن عدد من القراء سوف لا يعجبهم هذا التعليق و لكن هذه هي الحقيقة
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-6
9 - Boubker usa الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:03
أهنئ فريق الوداد على تقبلهم المرتبة الثانية. وعلى روح القتالية .الذين أبدواها في المقابلة الأخيرة. وكما اشكر فريق الفتح .على لعبهم النظيف .وكذلك فريق الجيش وفريق بركان .اما البكاية .من نهار بدأت البطولة وهما يتباكون. مثلهم مثل المصريين .
شحال خصكم باش تعلقوا نجمة واحدة على القميص
الوداد شبعانين ألقاب .لقد هاتفت عائلتي في المغرب
وبالظبط بدرب السلطان .كي لا يخرجوا الى الشارع .كي لا يسرقوا لهم هواتفهم وحاجاتهم .
وداد حر من أمريكا. تحياتي لهسبريس .وطاقمها .وتحياتي لجميع لاعبي الوداد ورئيسها المحترم .سي ناصري
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-2
10 - زيد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:18
ألف مبروك الرجاء مكاين غير الرجاء هي الفرجة
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2
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