السلامي: تتويج نادي الرجاء بلقب البطولة مستحقّ

هسبورت - آمال لكعيدا

عبر الطاقم التقني للرجاء الرياضي، بقيادة المدرب جمال السلامي، عن سعادته بتتويج الفريق "الأخضر" بدرع دوري البطولة (برو)، مشيرا إلى أن التفاصيل الاستثنائية التي عرفتها المنافسة على أطول موسم كروي جعلت "النسور" الأحق باللقب.

وقال السلامي في تصريح، عقب نهاية المباراة أمام الجيش الملكي (2-1) لحساب آخر جولة من الدوري، إن ما تم تحقيقه هو نتيجة لتلاحم كل مكونات النادي. وأضاف "نشكر الجماهير، ونشكر كل مكونات النادي، وحتى المنافسين الذين نافسوا بشرف.. الرابح الأكبر هو الكرة المغربية لأن الفريق الذي استحق التتويج هو الذي حقق اللقب".

من جهته، قال يوسف السفري، مساعد مدرب الرجاء الرياضي، إن الفريق استحق التتويج بلقب البطولة، مضيفا "تعذبنا ولم نحسم التتويج إلا في الدقائق الأخيرة من آخر مباراة في الدوري. اللقب هو نتاج عمل كبير قام به الطاقم التقني واللاعبون والمكتب المسير والجماهير وكل مكونات الفريق الأخضر".

فيما أشار هشام أبوشروان، المساعد الثاني لمدرب الرجاء الرياضي، إلى أن لقب البطولة، الذي دامت المنافسة عليه عاماً وثلاثة أشهر، في ظروف صحية استثنائية، سيظل غالياً ومستحقاً. وأضاف "قبل التوقف الاضطراري بسبب تفشي وباء "كورونا" كان المستوى لا بأس به، لكننا اجتهدنا بعد استئناف المنافسة، وعملنا بجهد كبير من أجل التمكن من الصدارة، والاحتفاظ بها حتى نهاية الموسم".