نداو: الطاقم التقني فخور بمشوار الوداد البيضاوي

هسبورت - آمال لكعيدا

أكد موسى نداو، مساعد مدرب الوداد الرياضي، أن الفريق حقق الهدف المسطر لهذا الموسم، بضمانه المشاركة السادسة على التوالي في منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي الاحترافي.

وقال نداو في تصريح، عقب نهاية المباراة أمام الفتح الرباطي (2-1)، لحساب آخر جولة من منافسات البطولة (برو)، إن المجموعة الودادية كانت تدرك أنها ستواجه فريقاً يلعب بشكل منظم، معترفاً بأن الفتح خلق مشاكل حقيقية للاعبين، وحصل على ضربة جزاء في وقت حساس من المباراة، "إلا أننا لم نستسلم"، يستدرك نداو.

ووصف مساعد مدرب الوداد وقائع المباراة بالهيتشكوكية، نظراً للتفاصيل التي عرفتها المباراة الثانية بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي، مؤكداً أنها هي التي أضفت بعض المرارة على النتيجة النهائية، بعدما نجح زهير المترجي في تسجيل هدف الفوز، قبل أن يعود الحافيظي في ملعب محمد الخامس ليسجل بدوره هدف التتويج في آخر أنفاس اللقاء.

وأكد نداو أن الطاقم التقني فخور بالمشوار الذي بصم عليه الوداد الرياضي، رغم كل المشاكل المتعلقة بالإصابات والجاهزية. وتابع قائلاً: "نحن فخورون بمشوارنا هذا الموسم، وفخورون بكل اللاعبين الذين لم يستسلموا وواصلوا التنافس حتى آخر لحظة".