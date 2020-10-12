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الرئيسية | رياضة | استئناف مباريات كأس محمد السادس للأندية البطلة

استئناف مباريات كأس محمد السادس للأندية البطلة

استئناف مباريات كأس محمد السادس للأندية البطلة
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:40

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم استئناف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة لكرة القدم، وذلك بعد تحديد مواعيد باقي مباريات الدور قبل النهائي الذي أوقفت عنده البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة، في بيان لها، إنه سيتم تحديد المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع أندية الرجاء الرياضي البيضاوي والاسماعيلي المصري، والشباب والاتحاد السعوديين.

وكان الإسماعيلي قد تغلب في مباراة الذهاب بمصر على الرجاء بهدف نظيف، فيما لم يلعب فريقا الشباب والاتحاد مباراة الذهاب التي كان مقررا إجراؤها يوم 16 مارس الماضي.

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