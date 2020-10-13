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الرئيسية | رياضة | "كأس الكاف" تقود "بيراميدز" المصري إلى المغرب

"كأس الكاف" تقود "بيراميدز" المصري إلى المغرب

"كأس الكاف" تقود "بيراميدز" المصري إلى المغرب
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 05:25

قال هاني سعيد مدير الكرة بنادي بيراميدز المصري لكرة القدم إن بعثة الفريق ستسافر إلى المغرب يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لخوض منافسات الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الافريقي.

وسيواجه بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني في الدور قبل النهائي من المسابقة، والذي سيقام بنظام المباراة الواحدة يوم 20 أكتوبر الجاري، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير يوم 25 من الشهر ذاته في العاصمة الرباط.

وأضاف سعيد، في تصريحات للمركز الإعلامي بناديه، أن إدارة النادي وفرت طائرة خاصة لنقل الفريق إلى المغرب في محاولة لتوفير كل سبل الراحة للاعبين لتحقيق اللقب.

من جهة أخرى كشف الحساب الرسمي للنادي المصري على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن لحاق لاعبا الفريق الإيفواري ولفريد كانون والبوركيني إيريك ترواري بمعسكر الفريق في الدار البيضاء، حيث تواجد تراوري مع منتخب بلاده في معسكر بالمغرب، بينما حضر كانون مع منتخب كوت ديفوار في معسكر ببلجيكا.

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