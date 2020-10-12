البحراوي يحسم صراع الهدافين بالدوري الاحترافي

أوعنا بلعيد

حسم إبراهيم البحراوي، مهاجم سريع واد زم لكرة القدم، صراع الهدافين في الدوري المغربي الاحترافي بعدما اعتلى صدارة الترتيب برصيد 16 هدفا، متفوقا على أقرب مطارديه بفارق أربعة أهداف.

وتمكن النجم البحراوي من حسم لقب الهداف بعد انفجاره في ختام مواجهات الدوري المغربي أمام اتحاد طنجة، عندما تمكن ولأول مرة في مشواره الاحترافي من تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في المواجهة التي شهدت تسجيل 8 أهداف (5-3).

وتفوق البالغ من العمر 28 سنة على كريم البركاوي، مهاجم حسنية أكادير، ونوح السعداوي، نجم المولودية الوجدية، بعدما سجل كل واحد منهما 12 هدفا، وتمكنا بذلك من احتلال مركز الوصيف في صدارة الهدافين.

بينما بلغ سفيان رحيمي، مهاجم الرجاء، وعبد الصمد المباركي، نجم نهضة الزمامرة، ورضى هجهوج، مهاجم أولمبيك خريبكة (انتقل إلى الفتح) ومحمد عزيز من نهضة بركان، وجوزيف كيدي كنادو، مهاجم الجيش الملكي، عتبة عشرة أهداف.

وتمكن جوزيف كومبوس، لاعب الجيش الملكي، رفقة حميد أحداد، مهاجم الوداد، من تسجيل تسعة أهداف لكل واحد منهما، بينما تمكن الرباعي: كازادي كاسينجو من الوداد وزميله يحيى جبران وإسماعيل خافي من مولودية وجدية وأيوب الكحل من المغرب التطواني (لاعب جديد للوداد) من تسجيل ثمانية أهداف.

يشار إلى أن المهاجم البحراوي عقب حسمه لقب هداف الدوري الاحترافي تمكن من إهداء فريقه سريع واد زم إنجازا غير مسبوق في تاريخ حضوره في قسم الكبار ضمن الدوري المغربي الممتاز.