البركاوي يقترب من خوض تجربة جديدة بالخليج

أوعنا بلعيد

يقترب نادي الرائد السعودي لكرة القدم من حسم صفقة التعاقد مع كريم بركاوي، مهاجم ونجم فريق حسنية أكادير، الذي أنهى الموسم الحالي محتلا مركز الوصيف في ترتيب الهدافين ضمن الدوري المغربي الاحترافي، بعدما تمكن من تسجيل 12 هدفا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق مصادر سعودية فإن إدارة الرائد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم كريم البركاوي لضمه بعقد يمتد لموسمين كرويين، بعدما كان قريبا من خوض تجربة جديدة ضمن الدوري الفرنسي.

ويرتقب أن يتم إعلان الصفقة خلال اليومين القادمين، بعد التفاهم المبدئي بين إدارة النادي واللاعب الذي بات مطلبا رئيسيا للطاقم التقني بتوصية من المدرب البلجيكي هاساي، نظرا لموهبته الكبيرة وصغر سنه.

وتمكن النادي السعودي من التفوق على نادي نهضة بركان الذي كان بدوره مصرا على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 سنة. كما فشل نادي لوهافر الفرنسي في إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الذي بات وشيكا من مجاورة زميله وقائده السابق في نادي الغزالة السوسية جلال الداودي.