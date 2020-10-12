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الرئيسية | رياضة | أشرف حكيمي بين أكثر اللاعبين دخلا في إيطاليا

أشرف حكيمي بين أكثر اللاعبين دخلا في إيطاليا

أشرف حكيمي بين أكثر اللاعبين دخلا في إيطاليا
أوعنا بلعيد
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 19:47

يحتل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب أنتر ميلان، مركزا متقدما في قائمة اللاعبين الأكثر دخلا في الدوري الإيطالي، بعدما استقدمه ناديه الحالي من ريال مدريد الإسباني برسم الانتقالات الصيفية.

وحسب مصادر إيطالية فإن المدافع المغربي الشاب يحتل المركز 17 في ترتيب اللاعبين الأكثر دخلا في إيطاليا، بدخل يناهز خمسة ملايين يورو سنويا، مناصفة مع كل من لاعبي اليوفي خوان كواردادو، فريديريكو كييزا، أرثر ميلو وألفارو موراتا.

ويعتبر البالغ من العمر 21 سنة من بين اللاعبين الأعلى دخلا في نادي أنتر ميلان، وراء الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، والدولي التشيلي أرثورو فيدال، والدنماركي إيريكسن، وأليكسيس شانشيز، النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني.

ويبقى الأسطورة البرتغالية البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم اليوفي، صاحب الراتب السنوي الأعلى في إيطاليا بـ31 مليون يورو، وبفارق كبير عن ثاني أعلى راتب الذي يمتلكه الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت بـ 8 ملايين يورو.

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