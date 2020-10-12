زياش يستهل مباريات تشيلسي أمام ساوثهامبتون

أوعنا بلعيد

يرتقب أن يستهل الدولي المغربي حكيم زياش مشوار مبارياته الرسمية مع ناديه تشيلسي الإنجليزي يوم السبت المقبل، عندما سيلاقي البلوز ضيفه ساوثهامبتون برسم الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويراهن الطاقم التقني للنادي اللندني على وجود المايسترو المغربي في المباراة المنتظرة، التي ستجرى على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد غيابه عن خمس مباريات بين الدوري وكأس الرابطة، بسبب الإصابة التي ألمت به أمام نادي برايتون في اللقاء الودي يوم 29 غشت الماضي.

‏وقال الإعلامي الإنجليزي سايمون جونسون حول عودة زياش المنتظرة نهاية الأسبوع: "هناك إمكانية حقيقية لحكيم زياش للمشاركة في أول مباراة له في البريمرليغ مع تشيلسي في نهاية الأسبوع الحالي، حتى وإن كان على الأرجح سيشارك من مقاعد البدلاء".

وعاد صانع ألعاب الأسود إلى الميادين بعد غياب دام شهرين تقريبا بداعي الإصابة، بعدما لعب دقائق قليلة بقميص المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام المنتخب السنغالي ( 3-1)، بعدما أشركه المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش في شوط المباراة الثاني، قبل أن يغادر المعسكر التدريبي صوب العاصمة الإنجليزية لندن كما كان مقررا بين الجامعة وإدارة البلوز تشيلسي.

ويراهن الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشلسي، على حكيم زياش الموسم الحالي لقيادة المجموعة نحو منصات التتويج، إذ يحتل الفريق حاليا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط حققها من انتصارين وتعادل وهزيمة بعد مرور أربع جولات.