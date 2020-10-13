"اللجنة التأديبية" ترفض اعتراض المغرب الفاسي

إبراهيم مغراوي من مراكش

رفضت اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاعتراض الذي تقدمت به إدارة نادي المغرب الفاسي ضد فريق الكوكب المراكشي، في المواجهة التي جمعتهما أخيرا، بخصوص إشراك لاعب مصاب بمرض "كوفيدـ 19".

وكان المغرب الفاسي تقدم بهذا الاعتراض مباشرة بعد المقابلة التي جمعته، في الـ5 من شهر أكتوبر الحالي، مع فارس النخيل لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.

وجاء هذا الرفض بعدما تأكد للجنة المركزية للتأديب أن جميع اللاعبين موضوع الاعتراض مسجلون بمصلحة الرخص التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلاعبين مؤهلين للعب مع فريق الكوكب المراكشي خلال الموسم الرياضي الحالي.

وبخصوص الاعتراض على إشراك فريق الكوكب المراكشي اللاعب رضا الزمراني في المباراة سالفة الذكر، بدعوى أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، فقد انتهت هذه الهيئة إلى أن نتيجة تحليلته كانت إيجابية في الـ2 من الشهر الجاري؛ لكن فريق الكوكب المراكشي أدلى في الـ4 من الشهر ذاته باختبار ثان لوباء "كوفيد 19"، للمرة كانت نتيجته سلبية.

وكان فريق المغرب الفاسي لكرة القدم تمكن، خلال المقابلة الأخيرة، من الصعود إلى البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، رفقة شباب المحمدية.

يشار إلى أن اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت تغريم فريق الكوكب المراكشي مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي؛ وذلك بناء على المادة الـتاسعة والثمانين من قانون العقوبات.