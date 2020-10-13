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الرئيسية | رياضة | استقالة مفاجئة تنهي تعاقد مانولوفيتش مع "الماط"

استقالة مفاجئة تنهي تعاقد مانولوفيتش مع "الماط"

استقالة مفاجئة تنهي تعاقد مانولوفيتش مع "الماط"
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:44

فاجأ المدرب الصربي زوران مانولوفيتش جمهور نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم بإعلان استقالته من مهمة تدريب الفريق، بعد أقل من 22 يوما على تعاقده معه، دون أن يفصح عن الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار.

وبحسب بلاغ للفريق الأول للحمامة البيضاء، فإن المدرب "زوران" قد أرجع قرار استقالته، أمس الاثنين، إلى "أسباب شخصية"، مشيرا إلى أنه أبدى إعجابه بالفريق ونوه "بالمعاملة الطيبة التي حظي بها من طرف كل مكونات النادي".

وأوضح البلاغ ذاته، الذي نشره نادي المغرب أتلتيك تطوان على موقعه الرسمي، أن "المكتب المسير للفريق قرر الشروع في البحث عن خلف للمدرب المستقيل، معتمدا على دراسة السير الذاتية، واستشارة موسعة".

وكان المدرب الصربي زوران مانولوفيتش قد تعاقد مع نادي "الماط" لكرة القدم في 22 شتنبر الماضي كمشرف عام على الفريق خلال ما تبقى من دورات البطولة الوطنية برسم موسم 2019-2020، وكمدرب بموجب عقد احترافي ينتهي متم الموسم الرياضي 2020-2021.

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