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الرئيسية | رياضة | فيروس كورونا يصل إلى النجم البرتغالي رونالدو

فيروس كورونا يصل إلى النجم البرتغالي رونالدو

فيروس كورونا يصل إلى النجم البرتغالي رونالدو
هسبريس ـ متابعة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 15:25

أفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قبل قليل أن النجم كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا.

ووفق ذات المصدر، فإن رونالدو لا تظهر عليه أعراض قوية، كما أنه يوجد حاليا داخل العزل الصحي.

وتبعا لهذا المستجد، فإن قائد المنتخب البرتغالي لن يلعب مباراة الغد أمام المنتخب السويدي.

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