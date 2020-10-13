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الرئيسية | رياضة | التعادل ينهي ودية منتخب "الأسود" أمام الكونغو

التعادل ينهي ودية منتخب "الأسود" أمام الكونغو

التعادل ينهي ودية منتخب "الأسود" أمام الكونغو
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:00

أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي جمعته مساء اليوم الثلاثاء، بنظيره الكونغولي، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وبدأت العناصر الوطنية مجريات الجولة الأولى بالبحث عن خلق ممرات في الخط الخلفي للمنتخب الكونغولي وترجمة سيطرتهم على مجريات اللعب لمحاولات التهديف؛ غير أن ذلك اصطدم بحضور قوي للمنتخب الخصم وانتشار جيد في رقعة الملعب، ما أجهض كل تحركات "الأسود".

مع مرور دقائق الشوط الأول، تبادل الطرفان بعض المناورات الهجومية ومحاولات التهديف كانت الأبرز منها عبر تسديدات من خارج المعترك، قبل أن يتمكن نصير مزراوي من إحراز هدف التقدم للمنتخب المغربي في حدود الدقيقة الـ45، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بتقدم "الأسود" بهدف نظيف.

وانطلقت مجريات الجولة الثانية بخلق عناصر المنتخب الكونغولي تحركات هجومية أثمرت إحداها إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب وسا يوان، في حدود الدقيقة الـ60، رد عليه "الأسود" في الحين بضغط هجومي وبحث متواصل عن هز الشباك طيلة النصف ساعة الأخيرة من النزال، إلا أن الحلول الهجومية ظلت مفقودة.

ووجدت العناصر الوطنية صعوبات كبيرة في فك شفرة دفاع المنتخب الكونغولي، وإيجاد الحلول للنجاعة الهجومية المفقودة، لتنهي صافرة الحكم السنغالي سانديغي أليون تفاصيل المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - mouhajir الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:22
مقابلة هزيلة لكن راتب المدرب الفرنسي وحجي ثمين لتخدير الشعب من لخلاتو نجوم الأولى
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52
2 - التازي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:25
منديل وطنان والقادوري غا سيرو ديرو شي حرفة اخرى الكورة متصلحش ليكم
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35
3 - رأي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:26
فريق ضعيف فقط يستنزف ميزانية الدولة على حساب قطاعات مهمة كالصحة و الاقتصاد .... و تستمر مهزلة المنتخب بدون لقب منذ السبعينات
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42
4 - هاااني الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:26
أنا في اعتقادي، و كي لا نبيع الأوهام و نزيد من الهراء على الهراء يجب تغيير كلمة "أسود" إلى "قطط". باراكا .. واه .. و الله إل عيقتو علينا. آشمن أسود، إما التعادل أو الخسارة و ناااااذرا ما نراهم ربحوا مباراة هزيلة. زمان الأسود ولى بدون رجعة. اعذروني أنا صريح و أحب الصراحة و سأموت في الصراحة و من أجل الصراحة.
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31
5 - Bahari 34 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:26
اليوم فشل المدرب في إدارة المباراة على عكس المقابلة الأولى، إن كان عذره تجربة لاعبين جدد فلما لم يجرب لزعر، سيجيب البعض أنه غائب عن التنافسية، وهل منديل غير ذلك؟! صراحة كسبنا لاعبين جدد كبرقوق وأملاح وسامي ماي، لكن هناك آخرون أخذوا أكثر من فرصة ولم يتبثوا شيئا، أتمنى أن نلعب بخطة 3-5 في الدفاع والوسط، باللاعبين سايس، عبد الحميد وسامي، وفي الوسط مزواري أمرابط، أملاح، أمرابط، حكيمي، (دون نسيان زياش مكان أحدهم عندما يعود الرسمية)، بنشرقي لو تم توظيفه جيدا وإعطاءه الفرصة كاملة سيتبث علو كعبه، طنان لاعب غير فعال أمام المرمى، خلاصة أن المباراة كانت محك حقيقي لأن الكونغو كانت جاهزة بدنيا وسريعة ومقاتلة، تلزمنا الآن مباريات أمام فرق كبيرة كفرنسا أو بلجيكا أو البرازيل...
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14
6 - مغربي بالمانيا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:27
المقابلة ليست في المستوى الله يحفظ ويستر مع هدا الفريق في المقابلات الرسمية
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20
7 - مواطن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:27
بوجلاب برقوق عربي شباك لاعبين لايستحقون المنتخب أضف إليهم سي منديل
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16
8 - مملة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:28
مقابلة مملة اشاهدها واحس بالنوم
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21
9 - محمد مداني الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:30
لا تنتظروا نتيجة مريضة من فريق نتائجه متدبدبة ومكوناته من عناصر غيرمنسجمة كانه حبوب زكاة الفطر ودائما الجواب معروف الفريق في طريق التكوين الذي ظل الطريق ،أما المدرب فإنه يظهر في حالة شرود الدهن و غير قادر على توجيه الفريق.
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18
10 - ayoub الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:33
ياودي ياودي عل منتخب لغيدي لينا كاس افريقيا ...كون غير جمعتو شي لعابة من بطولة وخليتيهم واحد عام يولفو بعضهم كون ربحنا كاس افريقيا شحال هادي
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19
11 - جمال الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:34
لا اظن ان بهذا الفريق سيمر المنتخب الى الدور الثاني في الكاس افريقيا هذا اذا تاهل في الاصل إذا استثنينا حكيمي فكل الفريق دون المستوى واضيف اليهم المدرب
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16
12 - TEACHER الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:39
من خلال المقابلة يبدو غياب تام للانسجام بين لاعبيه. هذا الانسجام لن يتحقق في الشهر المتبقي لخوض مقابلات رسمية بطابع افريقي المعروف بالاندفاع البدني.
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15
13 - عبدالله الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:48
السلام عليكم،خط الوسط مسؤولية المدرب في إيجاد حلول،أما الهجوم فحمد الله سيعطي إضافة لأنه مهاجم حقيقي...
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0
14 - غيور الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:52
حشومة وعار على هاد المستوى فريق لا يبشر بالخير يجب اعادة النضر في بعض اللعبين
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0
15 - طاطا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:53
ها عار الله حيدو هاديك "الأسود" راه لا يستحقونها...
وصفهم بالأسود إهانة للأسودوتطاول عليها.
الله يعز الوداد والرجاء والحسنية وبركان وباقي فرقنا الوطنية التي ترفع الراية الغالية و "تحمر الوجه".
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0
16 - sahraoui الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:54
افتقدنا للضغط العالي الذي كان يمارسه رونار على جميع المنتخبات ومنها العالمية كما افتقدنا لصرامة رونار دفعيا ووسط الميدان بالنسبة لأغلب اللاعبين فمجربين في عهد رونار. منديل. القادوري. طنان..ها نحن بدأنا من الصفر ونبحث عن لاعبين يمارسون في البطولة السلوفاكية والتشيكية ولايتوفرون حتى على الرسمية مع هذه الفرق المغمورة. أما بالنسبة للمدرب في نظري الشخصي تائه وفقد اعصابه في الاخير. لانه مدرب عادي جدا يستنزف ميزانية لقجع فقط. افضل عموتة لانه يذكرني بالمدرب الجزائري جمال بالماضي وطريقة تعامله مع اللاعبين وشحنهم ورفع معنوياتهم.
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0
17 - فارس بلا جواد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:56
80 مليون للمدرب كل شهر هذي كثر من عام رجل فوق رجل ودابة مزال معرفيش تا التشكيلة ياسلام
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0
18 - الطاقم الرديف...؟ الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:56
أظن أن الطاقم المكون للفريق ضعيف ...يجب استبداله لأن المدرب وحده لا يمكن أن يعطي أكثر من هو عليه تكوين و اختيار الاعبين !
حاشية المدرب وجب إعادة النظر فيها ...لقد وصلت أقصى ما يمكن إضافته للمنتخب : لا شيء ؟
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0
19 - مهاجر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:59
المنتخب سوى يبقى مصيره الفشل لأنه مكون من خدام لقجع وعائلتي حجي و العقلية الكروية الفرنسية : مدرب عجوز بدون شخصية .
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0
20 - يسين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:09
مستوى جد هزيل وضعيف لايشرف بالكرة المغربية
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1
21 - علي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:11
ذهب الثعلب الفرنسي ذهب معه كل شيء
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-1
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