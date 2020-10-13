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كُتّاب وآراء
التعادل ينهي ودية منتخب "الأسود" أمام الكونغو
أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي جمعته مساء اليوم الثلاثاء، بنظيره الكونغولي، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وبدأت العناصر الوطنية مجريات الجولة الأولى بالبحث عن خلق ممرات في الخط الخلفي للمنتخب الكونغولي وترجمة سيطرتهم على مجريات اللعب لمحاولات التهديف؛ غير أن ذلك اصطدم بحضور قوي للمنتخب الخصم وانتشار جيد في رقعة الملعب، ما أجهض كل تحركات "الأسود".
مع مرور دقائق الشوط الأول، تبادل الطرفان بعض المناورات الهجومية ومحاولات التهديف كانت الأبرز منها عبر تسديدات من خارج المعترك، قبل أن يتمكن نصير مزراوي من إحراز هدف التقدم للمنتخب المغربي في حدود الدقيقة الـ45، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بتقدم "الأسود" بهدف نظيف.
وانطلقت مجريات الجولة الثانية بخلق عناصر المنتخب الكونغولي تحركات هجومية أثمرت إحداها إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب وسا يوان، في حدود الدقيقة الـ60، رد عليه "الأسود" في الحين بضغط هجومي وبحث متواصل عن هز الشباك طيلة النصف ساعة الأخيرة من النزال، إلا أن الحلول الهجومية ظلت مفقودة.
ووجدت العناصر الوطنية صعوبات كبيرة في فك شفرة دفاع المنتخب الكونغولي، وإيجاد الحلول للنجاعة الهجومية المفقودة، لتنهي صافرة الحكم السنغالي سانديغي أليون تفاصيل المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
وصفهم بالأسود إهانة للأسودوتطاول عليها.
الله يعز الوداد والرجاء والحسنية وبركان وباقي فرقنا الوطنية التي ترفع الراية الغالية و "تحمر الوجه".
حاشية المدرب وجب إعادة النظر فيها ...لقد وصلت أقصى ما يمكن إضافته للمنتخب : لا شيء ؟