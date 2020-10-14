24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عدد النساء المعنّفات المشتكيات يرتفع .. ودعاوى النفقة تتصدر
- نحن والثقافة والفن
- حملة تحسيسية بالريش
- عز الدين لحمام .. مغربي يوجّه التكنولوجيا إلى تطويق فيروس كورونا
- لحمام ومواجهة كورونا
أمزازي: التعليم يعيش في محنة .. والضبابية تغلف مواجهة "كورونا" (5.00)
- وزير سابق يُهاجم "فيسبوكيِّين" مغاربة: "وَاشْ بغِتيونا نْخْدْمُوا بِيلِيكي" - (442)
- صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري - (201)
- الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء - (178)
- "النواب" يُجمعون على التصفية النهائية لـ"ريع" معاشات البرلمانيين - (114)
- برلمانيون يدعون إلى إلغاء تقاعد الوزراء وكشف أسماء المستفيدين - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأهلي يتوعد الوداديّين بـ"عقاب في دوري الأبطال"
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إن الفريق جاهز لمواجهة مضيفه الوداد البيضاوي، المقررة يوم السبت المقبل، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمية للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب تمنحهم فرصة الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل لنهائي البطولة، وأكد أن الجهاز الفني يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة.
وأوضح المسؤول الرياضي :"شخصية الأهلي تبقي سلاحنا دائما في جميع المواجهات، الجميع سيكونوا على قلب رجل واحد من أجل تخطي عقبة الوداد بنجاح والوصول للمباراة النهائية"، بتعبيره.
وقال عبد الحفيظ إنه يقوم حاليا بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب، لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وأضاف أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن يخوض المران الثالث على ملعب المباراة.