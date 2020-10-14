الأهلي يتوعد الوداديّين بـ"عقاب في دوري الأبطال"

هسبريس ـ مُتابعة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إن الفريق جاهز لمواجهة مضيفه الوداد البيضاوي، المقررة يوم السبت المقبل، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمية للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب تمنحهم فرصة الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل لنهائي البطولة، وأكد أن الجهاز الفني يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة.

وأوضح المسؤول الرياضي :"شخصية الأهلي تبقي سلاحنا دائما في جميع المواجهات، الجميع سيكونوا على قلب رجل واحد من أجل تخطي عقبة الوداد بنجاح والوصول للمباراة النهائية"، بتعبيره.

وقال عبد الحفيظ إنه يقوم حاليا بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب، لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وأضاف أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن يخوض المران الثالث على ملعب المباراة.