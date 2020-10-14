24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عائلة تلميذ مقتول بالبيضاء (5.00)

  2. معجم موحّد لمصطلحات الطب الباطني يرى النور (5.00)

  3. أمزازي: التعليم يعيش في محنة .. والضبابية تغلف مواجهة "كورونا" (5.00)

  4. تنديد بـ"إقصاء أطر عليا" لممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  5. هيمنة بلا سلطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الأهلي يتوعد الوداديّين بـ"عقاب في دوري الأبطال"

الأهلي يتوعد الوداديّين بـ"عقاب في دوري الأبطال"

الأهلي يتوعد الوداديّين بـ"عقاب في دوري الأبطال"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:46

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إن الفريق جاهز لمواجهة مضيفه الوداد البيضاوي، المقررة يوم السبت المقبل، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمية للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب تمنحهم فرصة الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل لنهائي البطولة، وأكد أن الجهاز الفني يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة.

وأوضح المسؤول الرياضي :"شخصية الأهلي تبقي سلاحنا دائما في جميع المواجهات، الجميع سيكونوا على قلب رجل واحد من أجل تخطي عقبة الوداد بنجاح والوصول للمباراة النهائية"، بتعبيره.

وقال عبد الحفيظ إنه يقوم حاليا بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب، لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وأضاف أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن يخوض المران الثالث على ملعب المباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.