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كُتّاب وآراء
إصابة رونالدو بكورونا تحيّر مدرب منتخب البرتغال
قال فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، إنه لا يستطيع تفسير كيفية إصابة النجم كريستيانو رونالدو بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال تواجده ضمن صفوف المنتخب.
وذكر سانتوس، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برتغالية اليوم الأربعاء، إنه "منذ يوم الاثنين ونحن محاصرون تماما. أتى العمال واللاعبون ولم يأت أحد بعدهم".
وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن إصابة رونالدو، البالغ 35 عاما، بفيروس كورونا ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته المقررة أمام نظيره السويدي، اليوم الأربعاء، في لشبونة ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.
وفي ظل العزل الصحي الذي يخضع له رونالدو، يغيب اللاعب عن صفوف يوفنتوس لمباريات مقبلة، في المنافسات المحلية وكذلك في دوري أبطال أوروبا؛ وأضاف سانتوس أن رونالدو كان يؤدي دورا جيدا ولم تظهر عليه أعراض، وأضاف :"هو أيضا لم يستطع فهم كيفية حدوث ذلك".