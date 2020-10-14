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الرئيسية | رياضة | إصابة رونالدو بكورونا تحيّر مدرب منتخب البرتغال

إصابة رونالدو بكورونا تحيّر مدرب منتخب البرتغال

إصابة رونالدو بكورونا تحيّر مدرب منتخب البرتغال
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 13:47

قال فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، إنه لا يستطيع تفسير كيفية إصابة النجم كريستيانو رونالدو بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال تواجده ضمن صفوف المنتخب.

وذكر سانتوس، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برتغالية اليوم الأربعاء، إنه "منذ يوم الاثنين ونحن محاصرون تماما. أتى العمال واللاعبون ولم يأت أحد بعدهم".

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن إصابة رونالدو، البالغ 35 عاما، بفيروس كورونا ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته المقررة أمام نظيره السويدي، اليوم الأربعاء، في لشبونة ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وفي ظل العزل الصحي الذي يخضع له رونالدو، يغيب اللاعب عن صفوف يوفنتوس لمباريات مقبلة، في المنافسات المحلية وكذلك في دوري أبطال أوروبا؛ وأضاف سانتوس أن رونالدو كان يؤدي دورا جيدا ولم تظهر عليه أعراض، وأضاف :"هو أيضا لم يستطع فهم كيفية حدوث ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كورة وكورونا الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 13:58
بالشفاء للدون الانسان المتواضع واحسن لاعب في العالم.
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3
2 - simo الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 14:13
خلاصة القول بما أن هؤلاء الأشخاص الذين لديهم إحتياطات عالية لتفادي الإصابة بالفيروس في إنعزالهم في فيلات وإمتلاكهم لوسائل النقل الخاصة... من رؤساء ونجوم قد أصيبوا بالفيروس فكيف لنا نحن الذين لدينا كل شيء مشترك حتى كوب الشرب؟ فعلى هذا الأساس فكلنا مصابون ومنا من شفي ومنا من هو في الطريق ورقم الوفايات عادي وضئيل بالنسبة للوفايات بالأمراض الأخرى أو حوادث السير
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1
3 - الفيروس ينتقل في الهواء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 14:38
آخر الدراسات بينت أن الفيروس ينتقل في الهواء, كباقي الفيروسات الرئوية, ودراسة أسترالية بينت أن الفيروس يبقى أكثر في الهواء الجاف, وتكون قطرات الفيروس أصغر في الهواء و بالتالي لها قدرة على التنقل لمسافات أبعد. و بطبيعة الحال, الفيروس دابا راه خدام كينتقل في المدارس و بدون أعراض طبعا ولكن لمسكين صحتو على قد الحال غادي تجي فيه مسكين الدقة.
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