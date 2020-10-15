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الرئيسية | رياضة | بنشرقي ينتظم في تداريب الزمالك قبل مواجهة الرجاء‎

بنشرقي ينتظم في تداريب الزمالك قبل مواجهة الرجاء‎

بنشرقي ينتظم في تداريب الزمالك قبل مواجهة الرجاء‎
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 15:20

انتظم أشرف بنشرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اليوم الخميس في معسكر الفريق بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء، يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وتغيب اللاعب في الفترة الماضية بسبب تواجده مع معسكر المنتخب الوطني المغربي، الذي خاض مباراتين وديتين في "أيام الفيفا"، ونجح في هزم المنتخب السنغالي قبل أن يكتفي بالتعادل أمام نظيره الكونغولي.

ومن المقرر أن يشارك بنشرقي ، اللاعب السابق في صفوف نادي الوداد الرياضي البيضاوي، في التدريبات الجماعية للزمالك بصورة طبيعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ودادي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 15:35
نتمنى التوفيق لكل الفرق المغربية في هذا الموعد القاري الاستثنائي .ولم لا نهاية مغربية بين قطبي الكرة المغربية ما دمنا ضمنا فريقا مغربيا في كاس الكاف .
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2 - Ahmed الخميس 15 أكتوبر 2020 - 15:56
تباركلاه عليه عندو ما يقول وعندو بلاصتو فالمنتخب
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5
3 - Amine الخميس 15 أكتوبر 2020 - 16:21
On t'aime bien Bencharki avec l'équipe nationale, mais avec zamalek contre le Raja en ne te souhaite pa bonne chance, et viva Raja, Widad, N. Berkane, H. Agadir,
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9
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