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كُتّاب وآراء
بنشرقي ينتظم في تداريب الزمالك قبل مواجهة الرجاء
انتظم أشرف بنشرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اليوم الخميس في معسكر الفريق بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء، يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وتغيب اللاعب في الفترة الماضية بسبب تواجده مع معسكر المنتخب الوطني المغربي، الذي خاض مباراتين وديتين في "أيام الفيفا"، ونجح في هزم المنتخب السنغالي قبل أن يكتفي بالتعادل أمام نظيره الكونغولي.
ومن المقرر أن يشارك بنشرقي ، اللاعب السابق في صفوف نادي الوداد الرياضي البيضاوي، في التدريبات الجماعية للزمالك بصورة طبيعية.