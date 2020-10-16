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الرئيسية | رياضة | هذه تفاصيل عقد كريم البركاوي مع الرائد السعودي

هذه تفاصيل عقد كريم البركاوي مع الرائد السعودي

هذه تفاصيل عقد كريم البركاوي مع الرائد السعودي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:15

حسم كريم البركاوي، مهاجم فريق حسنية أكادير لكرة القدم، في وجهته المستقبلية، إذ أنهى كل تفاصيل انتقاله إلى الدوري السعودي وحمل قميص فريق الرائد، مباشرة بعد خوض مباراة نصف نهائي كأس "الكاف" أمام نهضة بركان.

واستقر كريم البركاوي على الانتقال إلى فريق الرائد السعودي ومجاورة جلال الداودي، رفيقه السابق بالحسنية، بعد فشل مفاوضات سابقة مع فريق لوهافر الفرنسي، وكذا رفضه العديد من العروض من فرق وطنية وأخرى خليجية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب كريم البركاوي، أن هذا الأخير سيغادر صوب السعودية مباشرة بعد نهاية مباراة نصف نهائي كأس "الكاف" بالرباط مساء الاثنين المقبل، حيث سيحمل قميص الرائد السعودي بعقد يمتد لموسمين كرويين وبقيمة مالية تفوق مليارا ونصف.

وفي مقابل ذلك سيحصل فريق حسنية أكادير على 400 مليون سنتيم مقابل هذا الانتقال، إضافة إلى تنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته المالية العالقة بذمة "غزالة سوس".

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