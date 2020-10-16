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الرئيسية | رياضة | وادي زم يتوصل بعرض من الوداد لضم البحراوي

وادي زم يتوصل بعرض من الوداد لضم البحراوي

وادي زم يتوصل بعرض من الوداد لضم البحراوي
هسبورت - حمزة اشتيوي
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 05:17

أوضح أمين نوارة، رئيس نادي سريع وادي زم لكرة القدم، أن فريقه توصل بعرض رسمي من الوداد الرياضي من أجل استفادة الأخير من خدمات هداف الدوري الاحترافي، إبراهيم البحراوي، بداية من الموسم الكروي المقبل.

وقال رئيس السريع في تصريح لـ"هسبورت": "توصلنا بعرض رسمي من رئيس الوداد، سعيد الناصيري، الذي عبر عن رغبته في التعاقد مع البحراوي، لكننا لم نفصل في الأمور المالية بشكل نهائي حتى الآن".

وأضاف المتحدث نفسه: "إلى جانب عرض الوداد توصلنا بعروض أخرى من عدة فرق تطلب ود اللاعب، غير أننا لم نحسم في الموضوع بعد.. البحراوي يوجد خلال هذه الفترة في معسكر إعدادي مع المنتخب المحلي، وننتظر عودته لنُناقش معه جميع العروض، ونأخذ رأيه في الفريق الذي سيرغب في التوقيع معه".

وتابع نوارة قائلا: "سنجتمع بأعضاء المكتب المسير واللاعب البحراوي لدراسة جميع العروض التي توصلنا بها، ونُقرر بعد ذلك، والقرار النهائي سيتم اتخاذه حسب قيمة العرض ورغبة اللاعب".

وتربع إبراهيم البحراوي، مهاجم سريع وادي زم، على صدارة هدافي الدوري الاحترافي هذا الموسم، برصيد 16 هدفا، ما دفع العديد من الأندية للتعبير عن رغبتها في الاستفادة من خدماته.

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