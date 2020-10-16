"الكاف" تقرّب مصر من نهائي دوري أبطال إفريقيا

هسبورت - حمزة اشتيوي

حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، في اسم البلد الذي سيستضيف المباراة النهائية برسم دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، موردة أنها ستقام في القاهرة إذا كان طرفاها من المغرب ومصر.

وأسفرت القرعة عن استضافة القاهرة للنهائي المقرر إجراؤه يوم الـ6 من نونبر المقبل، في حال تأهل ناد من المغرب وآخر من مصر، بعد أن انحصرت المنافسة بين الرجاء والوداد المغربيين والزمالك والأهلي المصريين.

يشار إلى أن "الكاف" سبق أن قرر أن تجرى المباراة النهائية في القاهرة في حال تأهل الأهلي والزمالك المصريين، أو في المغرب في حال كان طرفا النهائي الرجاء والوداد الرياضيين.

ويستقبل الوداد الرياضي خصمه الأهلي المصري غدا السبت، لحساب ذهاب نصف نهائي المسابقة المذكورة؛ فيما سيواجه الرجاء الرياضي نادي الزمالك المصري، بعد غد الأحد، لحساب الدور ذاته.

وستجرى مباراة إياب نصف النهائي بين الوداد الرياضي ومضيفه الأهلي في الـ23 من أكتوبر الجاري؛ فيما سيرحل الرجاء الرياضي لمواجهة الزمالك المصري يوم 24 من الشهر نفسه.