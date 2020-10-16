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الرئيسية | رياضة | "الكاف" تقرّب مصر من نهائي دوري أبطال إفريقيا

"الكاف" تقرّب مصر من نهائي دوري أبطال إفريقيا

"الكاف" تقرّب مصر من نهائي دوري أبطال إفريقيا
هسبورت - حمزة اشتيوي
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:37

حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، في اسم البلد الذي سيستضيف المباراة النهائية برسم دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، موردة أنها ستقام في القاهرة إذا كان طرفاها من المغرب ومصر.

وأسفرت القرعة عن استضافة القاهرة للنهائي المقرر إجراؤه يوم الـ6 من نونبر المقبل، في حال تأهل ناد من المغرب وآخر من مصر، بعد أن انحصرت المنافسة بين الرجاء والوداد المغربيين والزمالك والأهلي المصريين.

يشار إلى أن "الكاف" سبق أن قرر أن تجرى المباراة النهائية في القاهرة في حال تأهل الأهلي والزمالك المصريين، أو في المغرب في حال كان طرفا النهائي الرجاء والوداد الرياضيين.

ويستقبل الوداد الرياضي خصمه الأهلي المصري غدا السبت، لحساب ذهاب نصف نهائي المسابقة المذكورة؛ فيما سيواجه الرجاء الرياضي نادي الزمالك المصري، بعد غد الأحد، لحساب الدور ذاته.

وستجرى مباراة إياب نصف النهائي بين الوداد الرياضي ومضيفه الأهلي في الـ23 من أكتوبر الجاري؛ فيما سيرحل الرجاء الرياضي لمواجهة الزمالك المصري يوم 24 من الشهر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبداللطيف الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:54
il faut se qualifie d abord avant de penser au finale
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11
2 - ظلم للمغرب الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:09
إقامة نهائي ابطال افريقيا في مصر في حالة تاهل فريق مصري و اخر مغربي فيه ظلم كبير لانه سيقضي على مبدا تكافؤ الفرص لهذا يتوجب ايجاد ملعب في دولة محايدة تفاديا للقيل و القال....شيء غريب قارة ب53 دولة لم تجد من يستضيف نهائي الاندية الابطال...فعلا قارة ما تزال في حاجة للتطور.
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3 - وطني الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:39
إن شاء الله النهائي رجاوي ودادي في طنهم الغالي!
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4 - حسن الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:48
مادامت المباريات بدون جمهور فلن يغير اي شيء والاحسن كرويا طبعا هو من يفوز
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5
5 - ودادي طبعا الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:51
كن غير عطاوني أنا نسير هذا الكنفدرالية غير عن بعد من بعد من نجي من المدرسة كن رى حسن حتى من الإتحاد الأوروبي
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