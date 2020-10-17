"كورونا" يغيّب "نجم الزمالك" عن مواجهة الرجاء

هسبريس ـ متابعة

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له لاعبه التونسي فرجاني ساسي الجمعة، جاءت إيجابية، ما سيحرمه من المشاركة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد الرجاء البيضاوي المغربي، المقرر إجراؤه يوم غد الأحد.

وأكد الزمالك في بيان أن المسحة الأولى التي خضع لها ساسي عند وصوله إلى مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء، جاءت إيجابية.

وأشار البيان إلى أن ساسي لم يخالط أي شخص آخر في بعثة الفريق منذ وصوله قادماً من تونس حيث تم عزله في حجرة منفصلة، موردا أنه سيخضع لاختبار ثانٍ.

ولفت البيان إلى أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل التي أجريت له في تونس أثناء تواجده مع معسكر منتخب بلاده، "لكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق"، بعدما أثيرت الشكوك حول إصابته، خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسي على المخاطبات التي أرسلها الزمالك من أجل إرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب.

وأكد الزمالك على استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة إلى حين معرفة نتيجة المسحة الثانية، حرصاً على سلامة جميع أفراد البعثة.

ويخوض الزمالك والرجاء، بطل المغرب، الأحد، ذهاب المربع الذهبي للمسابقة الأفريقية في الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب السبت 24 أكتوبر الجاري في العاصمة المصرية، فيما يشهد نصف النهائي الآخر مواجهة مغربية-مصرية أخرى تجمع بين الوداد البيضاوي والأهلي، بطل مصر.

ويعود دوري الأبطال لاستكمال ما بقي له من مباريات بعد توقف دام لقرابة سبعة أشهر، بسبب انتشار "كوفيد-19"، ما أدى إلى فرض حظر على التنقل بين البلدان الأفريقية التي أقفلت حدودها للحد من تفشي الجائحة.