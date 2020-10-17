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الرئيسية | رياضة | طاقم تحكيم مالي لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى

طاقم تحكيم مالي لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى

طاقم تحكيم مالي لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى
هسبريس من الرباط
السبت 17 أكتوبر 2020 - 14:09

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم من مالي للمباراة، التي ستجمع يوم 13 نونبر المقبل، بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب إفريقيا الوسطى، برسم منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021).

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته على موقعها الرسمي، أن طاقم التحكيم المالي يتكون من بوبو طراوري كحكم وسط، بمساعدة كل من بابا يومبوليبا ودريسا كاموري نيار.

وستجرى هذه المباراة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسيدير مباراة الجولة الرابعة من الإقصائيات القارية بين منتخبي إفريقيا الوسطى والمغرب، المقررة في 17 نونبر المقبل (الساعة الثانية بعد الزوال)، طاقم تحكيم من جزر موريس ويتشكل من حكم الوسط أحمد إمتهاز هييرالال بمساعدة رام باباجي وجون مارك جيف. وتضم المجموعة الخامسة بالإضافة إلى المغرب منتخبات موريتانيا وبورندي وإفريقيا الوسطى.

ويحتل المنتخب المغربي، عقب إجراء الجولة الثانية، صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقط إلى جانب منتخب موريتانيا بالرضيد ذاته، فيما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث بثلاث نقط، ثم منتخب بورندي في الرتبة الأخيرة بدون رصيد.

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