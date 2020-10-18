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الرئيسية | رياضة | الزمالك يمنع "بوطيب" من أول ظهور مع لوهافر

الزمالك يمنع "بوطيب" من أول ظهور مع لوهافر

الزمالك يمنع "بوطيب" من أول ظهور مع لوهافر
أوعنا بلعيد
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 03:10

منع نادي الزمالك المصري لكرة القدم الدولي المغربي خالد بوطيب من الظهور لأول مرة مع فريقه الجديد لوهافر، خلال مواجهة مع نادي شاتورو نهاية الأسبوع، ضمن مسابقة الدوري الفرنسي.

ووفق مصادر "باريس نورماندي" الفرنسي فإن نادي الزمالك تسبب في حرمان المهاجم البالغ من العمر 33 سنة من خوض أول مباراة له بقميص ناديه الجديد، رغم جاهزيته على المستويين البدني والفني.

وأوضحت المصادر نفسها أن غياب خالد بوطيب عن مباراة شاتورو " قانوني وإداري"، بعدما حصلت أضرار جانبية مرتبطة بالانفصال بين اللاعب ونادي الزمالك المصري في فبراير الماضي.

وأكد مدرب بوطيب، بول لوغوين، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، أن اللاعب "جاهز ومستعد"، معقبا على عودته إلى فرنسا بعد أن لعب بالفعل في لوزيناك وغازيليك وأجاكسيو وستراسبورغ.

ووصف المصدر الفرنسي طريقة رحيل اللاعب عن الأبيض المصري بـ"الانفصال تحت التوتر"، موردا أن الأمر "يتعلق بشكل إنهاء العقد، لكون بعض الوثائق مفقودة بالفعل، وهي بشكل واضح في أيدي إداريي الزمالك، وتُمكّن هداف دوري "الليغ 2" السابق (2017، 20 هدفًا مع ستراسبورغ) من الحصول على شهادة العمل الدولية، وبالتالي السماح له باللعب".

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر قضى معظم فترات مسيرته الاحترافية في الملاعب الفرنسية، وفي عام 2017 دافع عن ألوان ملاطيا سبور التركي، قبل أن ينضم إلى الزمالك المصري سنة 2019، بعد لعبه بقميص الأسود في المونديال الروسي.

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