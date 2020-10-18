حكيمي يرغب في السير على خطى "الأسطورة"

أوعنا بلعيد

تحدث الدولي المغربي أشرف حكيمي بسعادة كبيرة عن تجربته الجديدة بقميص أنتر ميلان الإيطالي، ونجاح صفقة ضمه من ناديه السابق ريال مدريد بعد فترة احترافية ناجحة خاضها بقميص بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال المدافع المغربي الشاب في تصريحات صحافية: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءا من ناد أسطوري مثل أنتر ميلان".

وأضاف "الجوكير" المغربي الشاب: "العديد من اللاعبين العظماء لعبوا في ملعب السان سيرو. إنه لشرف حقيقي أن ارتدي هذا القميص وأن أدافع عن ألوان أنتر ميلان"، وتابع: "أريد أن أثبت للكل أن النادي كان محقا في التعاقد معي عندما وثق في خدماتي. أنا سعيد للغاية لاكتشاف دوري جديد، كما أنني متيقن من أنني سأتعلم الكثير، كما سأتحسن على عدة جوانب".

وكشف البالغ من العمر 21 سنة عن حديثه مع أسطورة النيراتزوري الأرجنتيني خافيير زانيتي، قائلا: "بالفعل تحدثت مع زانيتي عندما قمت بتوقيع عقدي مع أنتر ميلان، كما التقينا في الأيام التالية في المركز الرياضي"، واسترسل متحدثا عن الأسطورة الأرجنتينية: "إنه أسطورة حقيقية، أيقونة إنتر..آمل حقًا أن أسير على خطاه، إنه ظهير رائع وأسطورة وقدوة حقيقية بالنسبة لي".

وأنهى حكيمي حديثه بالقول: "قبل انضمامي إلى أنتر ميلان تحدثت مع المدرب أنتونيو كونتي.. كان لدينا شعور جيد.. أخبرني بأنه أحب طريقة لعبي، وكان ذلك جزءا مهما من قراري التوقيع هنا. من المهم جدًا أن تشعر بأن المدرب يريدك حقا".

وقدم المدافع المغربي أداء متميزا بقميص دورتموند، واستفاد كثيرا من فترة الإعارة التي قضاها برفقته، ما ساهم في رفع أسهمه على المستوى العالمي، إذ خاض الموسم الماضي ما مجموعه 33 مباراة في الدوري، ساهم خلالها بـ15 هدفا، إذ سجل خمسة وصنع عشرة أهداف لبقية رفاقه أثناء لعبه 2715 دقيقة.

وخاض نجم الأسود ما مجموعه 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها تسعة أهداف وصنع 10 خلال 3571 دقيقة، ليعتبر بذلك من أبرز اللاعبين في البوندسليغا الموسم الماضي، ومن اللاعبين الذين شاركوا في أكبر عدد ممكن من دقائق اللعب، وهو ما يعول على تكراره مع أنتر ميلان المواسم المقبلة، لاسيما أنه رفض العودة إلى الريال حتى لا يبقى احتياطيا للإسباني داني كارفخال.