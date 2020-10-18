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الرئيسية | رياضة | غموض كبير يلف أزمة حمد الله مع النصر السعودي

غموض كبير يلف أزمة حمد الله مع النصر السعودي

غموض كبير يلف أزمة حمد الله مع النصر السعودي
أوعنا بلعيد
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:21

يسود غموض كبير في قضية الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مع ناديه النصر السعودي، وذلك عقب إعلان وكيل أعماله خلال الأيام الماضية احتمال رحيله برسم الانتقالات الحالية.

واختار عبد الرحيم حمد الله، شقيق المهاجم المغربي ووكيل أعماله، صفحته الرسمية على "أنستغرام" ليعلن حل الأزمة في الوقت الحالي، لكن ليس بشكل نهائي، وهو ما فتح التكهنات من جديد حول مصير هداف الدوري السعودي عن الموسم المنصرم.

وقال وكيل حمد الله: "تم حل الخلاف حاليا، لكن لم تغلق القضية بشكل نهائي، والفضل الكبير يعود إلى رئيس النادي الذي يعمل خلف الكواليس"، وزاد: "سيكون حمد الله جاهزا للمشاركة مع النصر في نصف نهائي كأس الملك".

وكانت العديد من التقارير السعودية أكدت أن وكيل أعمال المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي بعث خطابا إلى إدارة النصر تحت رئاسة صفوان السويكت، يبلغها بضرورة تسديد رواتب اللاعب المتأخرة تفاديا لفسخ عقده.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول من داخل إدارة النصر في وقت سابق، خلال تصريحات إعلامية، صحة التقارير التي ربطت حمد الله بمغادرة المجموعة احتجاجا منه على تأخر مستحقاته المالية العالقة في ذمة وصيف بطل الدوري السعودي عن الموسم المنصرم.

ومنحت إدارة الفريق النصراوي إجازة لحمد الله حتى 17 من شهر أكتوبر الجاري، على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع العالمي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الأهلي، وهي المباراة المقرر إقامتها في 27 من الشهر الجاري.

واعتبر المهاجم سالف الذكر من العناصر المؤثرة مع النصر خلال منافسات دوري أبطال آسيا، التي ودعها الفريق من الدور نصف النهائي على يد فريق بيرسيبوليس الإيراني.

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