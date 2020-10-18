الفتح السعودي يجدد عقد المغربي مروان سعدان

أوعنا بلعيد

كافأ مسؤولو نادي الفتح السعودي لكرة القدم الدولي المغربي مروان سعدان على تألقه مع المجموعة، وذلك بتجديد عقده إلى غاية 2022.

ويراهن الطاقم التقني للفريق السعودي على تألق اللاعب سعدان خلال الموسمين المقبلين، وهو ما دفع إدارة النادي، برئاسة المهندس سعد العفالق، إلى تجديد فترة بقائه مع المجموعة لموسمين آخرين.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن سعدان يعد من أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بواقع 2493 دقيقة، مسجلاً 7 أهداف.

من جانبه، أعرب البالغ من العمر 28 سنة عن بالغ سعادته بعد تجديد عقده مع الفريق، وهو ما وصفه بالخطوة المهمة في مسيرته، عطفا على ما وجده من بيئة إيجابية بنادي الفتح، تعتبر محفزة لأي لاعب لتقديم المزيد من العطاء.

وربط مسؤولو الفريق السعودي خطوة تجديد عقد سعدان برغبتهم في الاستقرار والتجانس بين اللاعبين، لتقديم موسم مميز، وهو أمر مهم لأي عنصر ضمن الفريق للبحث عن النجاح.

يشار إلى أن نادي الفتح يستعد لمواجهة النصر (عبد الرزاق حمد الله- نور الدين مرابط) يوم غد الأحد، برسم الجولة الأولى من منافسات دوري محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).