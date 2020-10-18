‪أزارو يودع "الأهلي" للالتحاق بالدوري السعودي

أوعنا بلعيد

ودع الدولي المغربي وليد أزارو جماهير الأهلي المصري برسالة مؤثرة، وذلك بعد إعلان انتقاله رسميا إلى الاتفاق السعودي لكرة القدم، بعقد يمتد إلى موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واختار المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" ليودع مكونات الأهلي المصري، قائلا: "أود أن أتقدم بخالص الشكر لمسؤولي الأهلي واللاعبين وجماهير النادي العظيمة على كل الحب والتقدير الذي شاهدته منذ انضمامي إلى النادي قبل 3 مواسم".

وأضاف أزارو: "نجحنا في الحصول على 3 بطولات دوري وكأس السوبر المصري، كما نلت شرف الحصول على لقب هداف الدوري المصري. دائما ما سيظل جمهور الأهلي ودعمه لي في وجداني".

وكان الاتفاق السعودي أعلن ضم أزارو بشكل رسمي حتى 2022 بعد موافقة الأهلي على رحيله، بينما خاض اللاعب أول مران مع ناديه الجديد تأهبا لخوض منافسات الدوري السعودي في نسخته الجديدة، إذ سيحل فريقه ضيفا على الاتحاد ضمن الأسبوع الأول، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).