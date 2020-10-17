‪زياش يعود إلى التنافس في نادي تشيلسي الإنجليزي

أوعنا بلعيد

خاض الدولي المغربي حكيم زياش أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد تشيلسي بعدما اعتمد عليه المدرب فرانك لامبارد في شوط المباراة الثاني أمام ساوثهامبتون، ضمن الأسبوع الخامس برسم مسابقة البريمرليغ.

وشهدت تشكيلة البلوز تشلسي، اليوم السبت، أمام ساوثهامبتون، في مباراة احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، ظهور حكيم زياش لأول مرة على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به في ركبته أمام نادي برايتون، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في 29 غشت الماضي.

ودخل المايسترو المغربي إلى أرضية الملعب مكان زميله ماسون ماونت في الدقيقة 72، وحصل على تقييم بلغ 6 على عشرة من مؤشر "هو سكوريد" بعد نهاية اللقاء الذي خاض فيه 18 دقيقة.

وقبل بداية المواجهة كان فرانك لامبارد عبر عن سعادته باستدعاء زياش إلى معسكر الأسود والمشاركة في شوط المباراة الثاني أمام المنتخب السنغالي، وهي المباراة الودية التي آلت لصالح أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأوضح لامبارد أنه كان متحمسا لرؤية حكيم زياش، أول توقيع له في الصيف، يخوض أول مباراة له أمام ساوثهامبتون.

ولم يخف الفني الإنجليزي فرحته عندما أعلن أن لاعبه جاهز للعب مجددا، موردا: "أحضرنا حكيم إلى هنا، وقد مر وقت طويل، لقد عمل بجد..كان رائعًا من حيث الاحتراف في الشكل، ويبدو جيدًا حقًا في التدريب"، وتابع: "لدي علاقة منفتحة جدًا معه حول مكانه، وبالطبع يسعدني أن أحضره وأحيطه علما بكل ما قدمناه من أجله..هو سلاح مهم لخلق الفرص لنا، بحكم أنه لاعب موهوب، وهذا ما رأيناه عليه في أياكس، ولم أكن أطيق الانتظار لرؤيته يلعب".

وعن استدعاء حكيم زياش من قبل المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، وهل شكل ذلك مشكلة لدى فرانك لامبارد، قال الأخير متحدثا لوسائل الإعلام قبل بداية اللقاء: "بالعكس، لقد كنت سعيدًا بالفعل. كانت محادثة مفتوحة، إذ تحدث معي حكيم وأنا أعلم أنه أجرى محادثات وثيقة مع مدرب المنتخب المغربي"، وأضاف: "لو لم يحضر اللاعب معسكر الأسود لكنت أشركته لدقائق في مباراة خلف الأبواب المغلقة، وهذا صعب علينا بسبب الظروف التي نعيشها في الوقت الحالي، لذا كانت النتيجة المثالية أنه لعب 30 دقيقة لبلاده".

وتابع المدرب بخصوص العودة التدريجية للاعب أمام السنغال بعد غيابه لشهرين تقريبا بداعي الإصابة: "هذا بالضبط ما كان يحتاجه حكيم في ذلك الوقت، ثم عاد وقام ببعض التدريبات معنا. كان الأمر جيدا بالنسبة لنا، ولا توجد أي مشكلة".

يشار إلى أن ساوثهامبتون تمكن من خطف تعادل ثمين ومثير أمام مضيفه تشلسي في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، عندما تمكن اللاعب يانيك فيسترجارد من تسجيل الهدف الثالث لفريقه خلال المواجهة التي انتهت بتسجيل 3 أهداف لكل فريق بعدما سجل تيمو فيرنر ثنائية للبلوز، وأضاف زميله كاي هافيرتز الهدف الثالث، بينما سجل داني أنجر وتشي أدمز بالإضافة إلى فيسترجارد أهداف الزوار.