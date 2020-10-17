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كُتّاب وآراء
الأهلي يهزم الوداد في ذهاب نصف نهائي "الأبطال"
انتهى لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري، مساء اليوم السبت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بتفوق الفريق الزائر 0-2.
الأهلي سجل باكرا في مرمى الوداد، عند الدقيقة 4 عبر اللاعب محمد أفشة، استفرد بالحارس وأسكن الكرة الشباك، بينما أهدر الودادي بديع أووك ضربة جزاء، في الدقيقة 43، مضيعا على الوداد إنهاء الجولة الأولى بالتعادل.
وفي الجولة الثانية تمكن علي معلول، عند الدقيقة 62، من توسيع الفارق في الغلة التهديفية بعدما أضاف الإصابة الثانية للنادي الأهلي من ركلة جزاء؛ رافعا النتيجة إلى 0-2 لصالح الفريق المصري.
جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الطرفين سيقام يوم الجمعة من الأسبوع القادم، على أرضية ملعب "برج العرب"، وذلك لتحديد الطرف الذي سيعبر نحو المقابلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.