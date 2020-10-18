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كُتّاب وآراء
العربي يواصل التميز بنادي "أولمبياكوس" اليوناني
تمكن الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، من قيادة فريقه للفوز برباعية نظيفة، وذلك بتسجيله "هاتريك" في شباك ضيفه أتروميتوس، لحساب مباريات الجولة الـ5 من منافسات دوري "السوبر اليوناني".
وافتتح العربي حصة التسجيل لفريقه في حدود الدقيقة الـ52، ثم وقع اللاعب المصري أحمد حسن ثاني أهداف أولمبياكوس، قبل أن يعود "أسد الأطلس" ويُسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ82، وبعد خمس دقائق فقط، وقع العربي على "الهاتريك"، مهديا فريقه فوزا عريضا برباعية نظيفة.
وبتسجيله ثلاثية في مقابلة واحدة تربع يوسف العربي على صدارة هدافي الدوري اليوناني بـ5 أهداف، ليبدأ حملة البحث عن الدفاع عن لقب هداف دوري "بلاد الإغريق" للموسم الثاني، وارتقى أولمبياكوس إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، مع مباراة ناقصة، في حين يتصدر فريق أريس سالونيكا جدول الترتيب بـ13 نقطة.