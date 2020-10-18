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الرئيسية | رياضة | 3 مصابين جدد بـ"كورونا" في نادي حسنية أكادير

3 مصابين جدد بـ"كورونا" في نادي حسنية أكادير

3 مصابين جدد بـ"كورونا" في نادي حسنية أكادير
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 19:01

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف فريق حسنية أكادير لكرة القدم، قبل المواجهة الحاسمة أمام نهضة بركان في نصف نهائي كأس "الكاف" إلى 12 إصابة، بعد إجراء تحاليل جديدة لكل مكونات الفريق يوم أمس السبت، بالعاصمة الرباط.

وأكد مصدر مطلع، في اتصال مع "هسبورت"، أن الحصيلة النهائية لنتائج التحليلات التي أجريت لعناصر الفريق "السوسي" أفرزت 3 حالات مؤكدة جديدة، تخص كلا من اللاعب عبد الحفيظ ليركي والحارس إسماعيل قاموم وسائق حافلة الفريق.

وتنضاف الحالات الجديدة إلى خمس حالات أخرى تم تأكيد إصابتها بالفيروس قبل يومين، وهم كل من العميد ياسين الرامي وجمال الشماخ وعبد العالي خنبوبي وعبد الله أسمون وكريم أيت محمد، ليبلغ مجموع الإصابات 7 في صفوف اللاعبين، قبل 24 ساعة من يوم المباراة.

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