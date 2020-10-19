مايي يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام تيسودالي ببلجيكا‎

أوعنا بلعيد

حقّق المغربي طارق تيسودالي، مهاجم بيرتشوت ويلريجك، فوزا عريضا بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف أمام مواطنه سامي مايي، مدافع سينت تروند، ضمن الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري البلجيكي الممتاز في المواجهة التي أدارها الحكم يان يوتيريرغ.

واستغل رفاق المهاجم تيسودالي توهجهم ونجاعتهم في شوط المباراة الأول لحسم نتيجة اللقاء بالرغم من محاولة سامي مايي ورفاقه الدفاع عن شباكهم والعودة في النتيجة؛ غير أن الأهداف الخمسة التي حملت توقيع رفائيل هولزاوسبر في الدقيقتين الثانية والـ25 من ركلة جزاء وهدفي طارق تسودالي في الدقيقتين الـ17 والـ34 وهدف لويس برونيو في الدقيقة الـ40 لم تترك أي حظ للزوار بالرغم من تسجيلهم لهدف يتيم عن طريق اللاعب اولكسندر فيلييوف بدقيقة واحدة قبل نهاية الشوط الأول.

مع أسد الأطلس، سامي مامي، عاد جزر الكناري إلى تقليص النتيجة (5-2) في بداية الشوط الثاني عبر يوما سوزوكي في الدقيقة الـ49؛ لكن إسماعيل كوليبالي أعاد فارق أربعة أهداف إلى بيرتشوت عند الدقيقة الـ57، قبل أن يسجل داكنز تازون الهدف الثالث للزوار عند الدقيقة الـ74.

ورفع طارق تيسودالي رصيده من الأهداف إلى أربعة في قائمة الهدافين بفارق أربعة أهداف عن المتصدر باول اونواتشو، مهاجم كي ار سي جينك؛ بينما تكبد سامي مايي مرارة الهزيمة الخامسة، ليحتل بذلك المركز الـ16 برصيد 6 نقاط بفارق 12 نقطة عن بيرتشوت ويلريجك صاحب المركز الرابع.

يشار إلى أن المدافع سامي مايي من بين الأسماء التي قدمت أداء طيبا ومقنعا في أولى مبارياته بقميص الأسود، عندما لعب بشكل أساسي في المباراتين الوديتين أمام السينغال ( 3-1) والكونغو الديمقراطية (1-1) تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.