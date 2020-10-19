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كُتّاب وآراء
المغربي مستور يستعيد بريقه رفقة ريجينا الإيطالي
استعاد الدولي المغربي هاشم مستور توهجه ومستواه المعهود بعدما تألق بقميص ناديه ريجينا ضمن الأسبوع الثالث أمام فريق انتيلا في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، خلال المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "كومونالي دي تشيافاري".
وانهالت عبارات المدح والإطراء على المهاجم المغربي الشاب الذي اختير كثاني أفضل لاعب في المباراة بالرغم من دخوله كورقة بديلة، ليساهم بذلك في تغيير أداء المجموعة بعدما مرر 27 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح وصلت (96.4%)، كما خلق فرصتين سانحتين للتسجيل، وقام بمراوغتين ناجحتين من أصل محاولتين، وفاز بـ6 نزالات ناجحة من أصل 8، كما تمت عرقلته 4 مرات.
وتلقى اللاعب البالغ من العمر 22 سنة إشادة كبيرة من قبل وسائل الإعلام والصحافيين المهتمين بأخبار نادي ريجينا عقب مستواه اللافت؛ وهو ما خول له الحصول على تقييم كبير بلغ "7.4" من مؤشر هو سكوريد، كما تلقى دعما كبيرا من قبل مدربه دومينيكو توسكانو.
كما منح موقع "توتو ريجينا" المختص سبع نقاط على عشرة للمهاجم المغربي الذي قدم إضافة كبيرة إلى الخط الأمامي لريجينا وصنع الكثير من الخطورة مع فرص سانحة للتهديف؛ غير أن رفاقه تفننوا في إهدارها وتضييع النقاط الثلاث برعونة شديدة والاكتفاء بنتيجة التعادل هدف لمثله.
يشار إلى أن نادي ريجينا يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن ثلاثي المقدمة تشيتاديللا وساليرنيتانا وإمبولي، ويعتبر هاشم مستور من بين الأسماء المعول عليها خلال الموسم الحالي من طرف الطاقم التقني لناديه.