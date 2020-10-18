الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

انهزم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بهدف نظيف أمام ضيفه الزمالك المصري في مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وساد الحذر مجريات الدقائق الأولى من المواجهة بين عناصر الفريقين، بقي في ظله اللعب مقتصرا على وسط الميدان، مع تكافؤ في الاستحواذ على الكرة، وخلق بعض التحركات الهجومية، قبل أن يتمكن الفريق المصري في حدود الدقيقة 18 من هز شباك الرجاء، وإحراز هدف التقدم برأسية للمهاجم أشرف بنشرقي.

وحاول رفاق العميد محسن متولي الرد على هدف بنشرقي خلال باقي دقائق الشوط الأول، غير أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في فك شفرة دفاع الزمالك والوصول إلى معترك العمليات، حيث اكتفى الفريق المغربي طيلة أطوار الجولة الأولى بكرتين هجومية هددت شيئا ما الحارس المصري محمد أبوجبل.

وتواصل عجز أبناء المدرب جمال السلامي عن اختراق دفاع الزمالك والوصول إلى المعترك خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. في المقابل كان الضيوف قريبين من تعزيز النتيجة بهدف ثان في أكثر من مناسبة، قبل أن يتحرك الخط الأمامي للرجاء بدخول محمود بنحليب مكان محسن متولي في النصف ساعة الأخيرة من النزال.

واستمر بحث "النسور" عن هدف تعديل النتيجة في الأطوار الأخيرة من المباراة، إذ رمى رفاق الحافيظي بكل ثقلهم في معترك الزمالك في الربع ساعة الأخيرة من النزال، غير أن كل مناوراتهم غابت عنها النجاعة الهجومية، لتنهي صافرة الحكم الكاميروني أليوم أليوم المواجهة بفوز الزمالك المصري بهدف نظيف، في انتظار مباراة الإياب بعد أسبوع بالعاصمة المصرية القاهرة.