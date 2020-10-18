24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد (5.00)

  2. مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)

  3. سرعة دوران الأرض (5.00)

  4. هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (4.00)

  5. بيضاويون يراهنون على التعايش مع فيروس "كورونا" وإلغاء "الإغلاق" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال"

الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال"

الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:56

انهزم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بهدف نظيف أمام ضيفه الزمالك المصري في مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وساد الحذر مجريات الدقائق الأولى من المواجهة بين عناصر الفريقين، بقي في ظله اللعب مقتصرا على وسط الميدان، مع تكافؤ في الاستحواذ على الكرة، وخلق بعض التحركات الهجومية، قبل أن يتمكن الفريق المصري في حدود الدقيقة 18 من هز شباك الرجاء، وإحراز هدف التقدم برأسية للمهاجم أشرف بنشرقي.

وحاول رفاق العميد محسن متولي الرد على هدف بنشرقي خلال باقي دقائق الشوط الأول، غير أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في فك شفرة دفاع الزمالك والوصول إلى معترك العمليات، حيث اكتفى الفريق المغربي طيلة أطوار الجولة الأولى بكرتين هجومية هددت شيئا ما الحارس المصري محمد أبوجبل.

وتواصل عجز أبناء المدرب جمال السلامي عن اختراق دفاع الزمالك والوصول إلى المعترك خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. في المقابل كان الضيوف قريبين من تعزيز النتيجة بهدف ثان في أكثر من مناسبة، قبل أن يتحرك الخط الأمامي للرجاء بدخول محمود بنحليب مكان محسن متولي في النصف ساعة الأخيرة من النزال.

واستمر بحث "النسور" عن هدف تعديل النتيجة في الأطوار الأخيرة من المباراة، إذ رمى رفاق الحافيظي بكل ثقلهم في معترك الزمالك في الربع ساعة الأخيرة من النزال، غير أن كل مناوراتهم غابت عنها النجاعة الهجومية، لتنهي صافرة الحكم الكاميروني أليوم أليوم المواجهة بفوز الزمالك المصري بهدف نظيف، في انتظار مباراة الإياب بعد أسبوع بالعاصمة المصرية القاهرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - حرتاءه الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:00
المباريات الاخيرة في الدوري المغربي اعطى صورة واضحة عن الوداد والرجاء مستوى ضعيف وعشواءية في اللعب ورؤساء الاندية همهم هو بيع اللاعبين المتميزين..ومحاولتهم اعتلاء مناصب في الجامعة او الكاف فاين مدرسة الرجاء الوداد اين اللاعبين الفريق الثاني لم تعد تنتج كما كانت في السابق اين صلاح الدين بصير والنيبت وابرامي وابو شروان وخليف ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - الحكم مع الزمالك الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:01
الحكم حيد جوج بنلتيات الراجا الظلم وآلله فهاد بلاد (تحكيم)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - pro الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:01
على الأقل حسن من الوداد
مرتضى منصور مضور مع الحكم للي مع الأسف ضيع لينا الفوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - يوسف الرباطي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:01
هدا هو المستوى الحقيقي لفرق البيضاء بدون تحكيم .. لعابة الرجاؤ مبقا ليهم غير يبوسو الليدين في بلاصت ما يلعبو كورة برجليهم .. و الله حتى شوهتونا واش هدا هو بطل المغرب هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - وجدي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:02
الخسارة واردة في عالم كرة القدم.ولنا في سقوط البرصا بخسارة ساحقة خير مثال.الرجاء لعبت جيدا خلال الشوط الثاني بعد إقحام شباب رائعين كجبرون والمكعزي وبن حليب .لنستمتع بكرة القدم ولا نجعلها مسألة حياة أو موت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - حسني الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:02
خلاصة القول كرة القدم المغربية مازالت تفصلها أشواط كبيرة عن الإحتراف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - footeux الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:03
الوجه الصحيح للفرق المغربي والباقي حظ و أدبيات فارغة !!! والدليل القاطع 2 نصف النهائي على أرضهم 2 إنهزامين الدليل لا للياقة بدنية لا تقنيات لا ستة حمس هذا هو مستوى الحقيقي لكرة القدم في المغرب بدون حظ لا نساوي شيئ و كل ما ربحناه كان بالحظ للاعبي كرة القدم بدون للياقة بدنية أكبر مصيبة !!! لا نطلب منكم تقنيات عالية لا نطلب منكم ذكاء في اللعب !!! نطلب اللياقة البدنية مثل المصريين والتونسيين و الأفارقة السود للياقة بدنية أضعف الإمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الفساد الكروي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:03
الظلم التحكيمي والإنتقام من الرجاء ينتقل إلى البطولة الأفريقية، أربع ضربات الجزاء واضحة لصالح الرجاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - طارق 0404 الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:03
الرجا الرجالة صراحة ماتش كاملين و هما ضاغطين و مزال الماتش ما سالاش باقي الإياب الرجاء غا تأهل من قلب مصر إن شاء للله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - najib الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:03
مع الأسف اللياقة البدنية و اللعب العشوائي من جديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - ahmed الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:03
تحية كبيرة للي فاق وعاق أن كرة القدم مضيعة للوقت ودمار للقلب والبدن.

تركت كرة القدم قبل سنة، فحققت فيها بفضل الله من التحصيل العلمي والتجاري والأمان النفسي ما لم احققه خلال أزيد من عشر سنوات.

كورونا أظهرت لنا زيف ووهم بعض العادات ككرة القدم والغناء وباقي التفاهات. لم يصح في هذه الفترة العصيبة الا الصحيح.

تحية للعلم والعلماء فهم خدام البشرية الحقيقيون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - ملاحظ الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:03
يوجد فرق كبير ما بين الواقع والخيال. الآن عشاق فرق الدار البيضاء تشمت في بعضها البعض. كما لاحظت اليوم في مقاهي المدينة من تصرفات صبياني من عشاق الرجاء البيضاوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Alemanya bvb الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:04
خيبة امل بكل المقاييس شوهة ٢فرق من الدار البيضاء انهزموا في عقر دارهم المصريين تفوقو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - النكوص الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:04
الهزيمة ليست فقط للكرة المغربية بل أيضا للتدبير الحكومي للرياضة و باقي القطاعات أثناء أزمة كورونا.....المصريين لم يعرفوا تطويقا للمدن و لا تطبيقا صارما للحجر الصحي و انتصروا علينا في أرضنا مرتين... دون ان ننسى انعدام قوة الضغط في الاتحاد الافريقي و ضربات الجزاء التي لم يصفرها الحكم خير دليل.....المغرب نحو المجهول في كل الميادين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - rachid الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:05
انهيار الكرة البيضاوية امام نظيرتها المصرية.
صراحة كاين الفرق كبير فالمستوى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مثليين و نفتخر الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:05
مبروك للزمالك و للأهلي المصري
و نعم الرجال الأبطال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - التوزري الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
المدكوري وفابريس نغا ونغوما وبين ملانغوا لا مكان لهم في الرجاء الانتصار مدرب محترف على مدرب هاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - بكل أمانة الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
الزمالك استحق الإنتصار لأنه كان الأفضل...مبروك للإخوة المصريين وأملنا في الرجاء ولاشئ مستحيل..عبد الإله مدكور لاعب شاب ولكن الرجاء كبيرة عليه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Ibrahim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
لم اقتنع قط باداء الرجاء والوداد، الجماهير لا تريد راية نقاط الضعف وويلك ان تتكلم امامهم عن فرقهم وونقاط ضعفهم، يعتقدون فرقهم في مستوى ومكانة البارصا والريال ، لا يوجد فريق مغربي يرعب افريقيا وصولهما لنصف النهاية ضربة حظ، وارجو ان يقتنع المغاربة اخيرا بتفوق الكرة المصرية علينا على مستو الأندية والمنتخبات ، اول مراحل التطور ان تعرف اين انت المشكلة المغاربة نضع انفسنا في مكانة وهمية لا نستحقها، ونعتقد اننا مع الكبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - بدر الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
رغم الخسارة الا ان الأداء كان رائعا خصوصافي الشوط الثاني نتمنى أن يلعب الأخضر بنفس المستوى الذي قدمه فيه في مباراة الاياب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Hassan الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
الاهلي، الزمالك، الترجي،إنتصرو هذه السنة على الوداد والرجاء في مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - يونس الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
كثرة المحاولات بلا فائدة 2 بيلانتيات ممحسوبينش واااه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - Rajaoui الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
لا الرجاء لا الوداد "كلشي .......اب"
يجب اعادة النظر في مدربي الفريقين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - خالد F الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:06
هذه هي كرة القدم ومن يحب فريقا معينا يجب أن يشجعه سواء أكان منتصرا أو منهزما، أليس كذلك يا جمهور الرجاء، لهذا إحترموا مجهودات الفريق الذي شرف المغرب في مناسبات مختلفة كما أن الأمل مازال قائما في مباراة الإياب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - جمال الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:07
أخطأ بالجملة من الحكم الذي لم يحتسب ركلتي جزاء والرجاء قام بشوط ثاني جميل لولا سوء الحظ إنشاء الله تتأهل الرجاء من قلب مصر الأسبوع القادم مع عودة المصابين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - yaaaaaaaaaadris الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:07
الأندية المغربية تُفَرّط في اللاعبين الجيدين بل تبيعهم للفرق المنافسة و بعد ذلك يبحثون عن الفوز.
الله يستر ، سَيِّؤون في كل شيء، رغم الإمكانيات الهائلة،. لكن السبب الرئيسي هو " البيليكي" اللي معشش في دماغنا و نمط حياتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - ام سلمان الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:07
اوا الخلا راكم معانا ولا معاهم الماتش كان رجاوي الزمالك كلهم فالدفاع لولا بن شرقي اللي منا لما سجلو لكن متخافوش مزال العودة راه مولفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - ابن النيل الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:07
ويعطي الاهلي والزمالك الوداد والرجاء العصير في كاس كبير في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - واحد من الرغية الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:07
الوداد و الرجاء حصدا ما زرعته جامعة العار المغربية لكرة القدم ، في الوقت الذي حضر الأهلي و الزمالك و قد استفادا من فترة راحة و استرجاع الأنفاس تلعب الفرق المغربية و قد استنفذت كل طاقتها حتى آخر نفس من البطولة الارتجالية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - خسارة الرجاء.... الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:07
بالرغم من الخسارة التي جاءت على يد لاعب الوداد السابق أشرف بنشرقي فقد قدم فريق الرجاء شوطا ثانيا متميزا...أظن أن لولا غيابات وازنة في الفريق الاخضر لكانت النتيحة لصالحه........ومهما يكن فلازالت هناك فرصة أخرى امام الرجاء لخطف ورقة التاهل من قلب مصر....شخصيا لدي ثقة كاملة في الفريق......أتمنى له حظا موفقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ابو انس الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:07
الرجاء قدم مباراة كبيرة خصوصا في الشوط الثاني لكن الحكم الكاميروني كان اللاعب رقم 12 ضد الرجاء باخطاء تحكيمية مبالغ فيها لتغضيه عن ضربتي جزاء واضحة للرجاء وعدم الرجوع للفار خير دليل على ان القضية فيها( إن )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - Majid الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:08
On voit tout de suite le niveau de notre championnat un championnat d amateur tbahdil
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - محمد مداني الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:08
لا رجاء ولا وداد حلمهم جرف الواد وفي مقابلة الإياب تكتر الصعاب.
الرجاء والوداد عليهم بمراجعة الحساب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - تونس الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:08
اداء الاندية المغربية يندى لها الجبين و النهاءي سيكون مصري مصري.

مبروك للاهلي المصري بالتتويج بالكاس من الان و اداء هزيل للمغاربة حظ موفق مستقبلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Emma2000 الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:08
هههههه كلشي سقط فالامتحان هههه الزمالك خطيرين انا شجعت بنشرقي
انا ديمة مع الاقوى ههه تحية لي راجاوي بيضاوي وديمة الراجا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - kata الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف داءما التحكيم الافريقي التحيز الواضح ضربتي جزأ واضحة ولكم التعليق أراك لديسلايك الشميت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - العالمي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:09
قاليك الرجاء العالمي، لم تصلو لمرمى الخصم وهدف من خطأ للزنيتي عيب عليكم شوهتونا ورجعتونا اضحوكة للمصريين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - طاطا الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:09
لا علاقة، فرق كبيييير في اللياقة البدنية و الاندفاع البدني. الله يغبر ليكم الشقف شوهتو المغاربة وشوهتو كازا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - yael الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:09
الى راديو مارس وغيرهم
كنت اتوقع هذه النتيجة والقادم أكثر
لا الوداد ولا الرجاء سيسقطون في مصر بنتائج سيتذكرها جيل بعد جيل ..
نتائج قد تتجاوز خمسة اهداف فما فوق..
والسبب الصحافة والمسيرين واللاعبين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - كوفيد 2020 الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:10
بحال ديما إما المحشي التونسي واما المشلتت المصري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - عبده الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:10
الرجاء لعبت شوطا ثانيا رائعا، لو قدمت هذا المستوى بالقاهرة يمكنها المرور، هفوة من الزنيتي ومدكور، لكن هذه هي الكرة، لاسيما أن نهاية الموسم كانت مرهقة للاعبين، لا نفقد الأمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - مجرد كلام الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:11
الوداد ورجاء في خبر كان فرق كبير بين الاعب مصري ومغربي الفرق حتي في جودة قميص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - رشاد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:11
حشومة !!! كورنا دايرة فينا العذاب وزيد الكورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - هيثم الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:11
لن الوم اللاعبين بل الوم مدربا جبانا ليست لديه الشجاعة خلاصة القول الرجاء كبيرة عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - الوجدي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:11
الحكم الكامروني و حكام الفار var في خدمة رضى منصور
كالعادة الحكام الكمرونيين اكثر الحكام المرتشين منذ عيسى حياتو
لا اقول ان الزمالك لا يستحق النصر ، لكن الحكم كان قاسيا في حق الرجاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - الرجاء الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:12
الرجاء احترمت الخصم أكتر من اللازم ومدب وقف مكتوف الايدي ولم يجد الحلول. استفاقة متأخره متولي بمستوى. الحكم بدون المستوى لم يحتسب ضربت جزاء مشروعة المهم وجب التعويض فى الإياب. ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويشفي جميع مرضى المسلمين وان يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - يوسف الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:12
صراحة كان.انحياز واضح للحكم لفريق الزمالك حيث تجاوز على ضربتين جزاء للرجاء كما أن هدف بنشرقي ليس صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - عبدو الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:12
هذا هو مستوى البطولة الوطنية و هذه هي مردوديته في الاستحقاقات الكبرىو امام الفرق لها ماضي عريق في التسيير و التدبير الرياضي المبني على اسس علمية بعيدا عن المزاجية و الضرب تحت الحزام بين السهرين على السان الرياضي عندنا، اتمني من الجهاز الوصي على الكرة ان يضع خطة طريق للتسيير و التدبير الرياضي القويم بهدف ارساء كرة نظيفة لا مكان فيها للمتطفلين على القطاع و كل من يصطاد في الماء العكر .
الامر ليس بمستحيل لو كان الكل سواسية امام القانون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - يوسف الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:12
صراحة كان.انحياز واضح للحكم لفريق الزمالك حيث تجاوز على ضربتين جزاء للرجاء كما أن هدف بنشرقي ليس صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - [email protected] الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:12
مدرب ضعيف لفريق كبير السلامي لا يستحق أن يكون مدربا مرة واحدة الرجاء كان عليه ان يندرج من الفرق الصغرى العديد من المباريات اتبت على انه ليس في مستوى فريق الرحاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - سعيد المقدم-بلباو الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:12
انا متاكد جدا بأن الرجاء سوف ينتصر في القاهرة انا جد متفائل رغم الهزيمة بالبيضاء،فالرجاء علمنا كيف نراهن على المستحيل و التشبت به.علينا أن نعود إلى التاريخ لتتيقنوا من إمكانية الانتصار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - ماروان الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:13
اللاعب المغربي ضعيف جداً تكتيكيا نظرا لهزالة جودة التكوين. ثم أني قلتها سابقا جمال السلامي مدرب متوسط ليس من حجم نادي الرجاء رغم البطولة والتأهل لنصف نهائي كأس أفريقيا أو حتى البطولة العربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - sousi الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:13
الرجاء سيعود في مباراة الإياب أتوقع نهائي بين الأهلي والرجاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - الصلاحية انتهت الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:13
مكتب الرجاء لم يستطع ان يقنع نفسه أن ان ثلثي لاعبيه انتهت صلاحيتهم منذ مدة على رأسهم زنايتي متولي و أن اللاعبين الأفارقة المنتدبين بالفريق اختيارات خاطئة و اليوم هم عالة على ميزانية النادي... عطاؤهم أقرب من الصفر... صعب تقبل لاعب محترف يجد صعوبة كبيرة في استقبال و تمرير الكرة... بنشرقي فضح دفاع الرجاء وعلى رأسهم زنايتي..
الامل في شباب الرجاء في مباراة العودة الذين لا تزال عندهم طموحات أقوى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - Mido الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:13
والله ظلم تحكيمي تعرض له الرجاء اليوم ، اتمنى ان يتحرك المسؤولين و عدم لعب لقاء الاياب الى حين اعادة ضربتي جزاء للرجاء و الغاء هدف الزمالك .. والله حراااام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - talha الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:13
كان عندي احساس لو لعبو حتى الغد فلن يسجلو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - Hassan الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:13
تاني هزيمه لفريق مغربي امام فريق مصري للاسف
ان شاء الله التعويض في مقابلتي الاياب الوداد والرجاء فريقان قويان ولكن الحظ خانهما في الوطن نتمنى نسيان مباراه الذهاب ان شاء الله نرى الفريقين في نهائي مغربي الامل دائما موجود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - الناصري هو السبب الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:13
المهم هو المشاركة, اللعب مع الكبار يلزمك ان تختمر جيدا فليس كل سقطة تتهمون الناصري والتحكيم. المصريون اقوياء وفرقهم محترفة وعندهم ملايين المنخرطين الذين يدعمون الفرق بالاموال وليس بالفيسبوك. شمتم في الوداد امس واليوم تخسرون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - Lalla leila الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:14
البطولة الوطنية تهزم الوداد و الرجاء أمام المصريين...
و لكن باقي اللعب.. كرة القدم هادي هي حلاوتها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - محمد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:14
محترفي الرجاء الافريقيين لا علاقة لهم بكرة القدم،متولي والحافضي انتهت صلاحيتهم،يجب على الرجاء والوداد ان تعتمد على لاعبي مدارسها،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - Bihi الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:14
الهزيمة تضاف إلى فضيحة الأمس مستوى هزيل لاعبين تائهين مدرب متخوف ومتحفظ مع بداية المقابلة فريقان أعطيت لهما هالة اعلامية اكبر من حجمهما، ربما وصولهما إلى هذا الدور يبقى مجرد صدفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - Elbouhali الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:14
لعبنا عليكم في الرهان خسرتونا لعبت كاع على الفراقي جاو اصحاح الا انتوما الوداد والرجاء عولنا عليكم بكري بطولة ديال الميخيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - مشاهد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:14
الرجاء فريق ضعيف ومدرب أضعف. ولاعبون دون المستوى. يجب تغيير هذا المدرب وتجديد الفريق. كذلك الشأن بالنسبة للوداد التي سقطت أمس بهدفين. والله إلى حكومة وعار..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - widadi الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:15
صراحة كنت اتمني فوز الرجاء من كل قلبي، و لكن المصريين يلعبون كرة نظيفة و متقدمة. نتمنى معجزة في مصر لكل من الرجاء و الوداد. وبن شرقي يستحق مكان في المنتخب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - يوسف الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:15
الرجاء بعيد عن مستواه الفني فالمشكل يكمن في الارهاق البدني للبطولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - جلال الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:15
بالصراحة والحقيقة الاهلي الزمالك يستحقون الفوز التاهل التهاءي اقوى بكثير من الرجاء الوداد مبارتين اظهرت الفرق بين الاحتراف والهواية الزمالك النادي محترف يشبه الفرق العالمية طيلة مباراة الفريق ثابت منظبط الفريق متكامل في كل الاماكن بينما لاعبي الرجاء يلعبون مع الحكم اكثر مما يلعبون مع الزمالك عندوا المقر النادي بالحجم المدينة الرياضية قناة التلفوبونية يقوم بناء الملعب الخاص بيه لاعبوه يلعبون مع المنتخب المصري نفس الامر في الاهلي يكون لهم الحافز داءما بينما مدرب المنتخب المغربي لايختار اي لاعب من البطولة يفضل عليهم لاعبي نكرة من بطولات والاندية اضغف من البطولة المغرب يستدعون المنتخب كيف ستكون النفسية لاعبي البطولة مصر دولة العملاقة قي الرياضة متقدمة كرة القد الفرق والمتتخب كرة اليد السلة الطاءرة تسيطر عليهم في افريقيا بينما المغرب حتى الرياضة العاب القوى تراجع فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - MOHAYID الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:16
لارياضة ولاصحة ولاتعليم ولا ولاولا....الله يحفظ أوصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - مواطنة تحب بلدها الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:16
للأسف التحكيم لعب دورا كبيرا في الهزيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - الرجاء و الوداد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:16
الرجاء و الوداد لن يأتي شيئا من هادين الفريقين سوى التكبر و الهيللة الخاوية يحقرون فقط الفرق المغربية
الرجاء و الوداد لا يمتلاني فهم لا يعلبون من أجل الإنتصار
ضياع البطولة الإفريقية هباء منتورا مستهزئين بجماهير كبيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:16
عظم الله اجركم اخواني الرجاويين في خساره اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - makaveli الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:16
عندما يغيب تنافس شريف. في بطولة وطنية.ونفخ اعلامي. يكون سقوط مدوي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - Ben الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:16
كل شىء ممكن في كرة القدم.
ارفعوا الراس كم مرة هزمنا مصر البلد الشقيق في عقر داره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - بوجاطي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:17
ندمتونا على نهار لي شفنا الكورة المصريين لعبين بحال ف بلادهم اودي اشدانا لشي كورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - مشجع حسنية أكادير الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:17
نتمنى لفريق الرجاء و الوداد التأهل في مباريات العودة ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 74 | عرض: 1 - 74

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.