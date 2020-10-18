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كُتّاب وآراء
الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال"
انهزم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بهدف نظيف أمام ضيفه الزمالك المصري في مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وساد الحذر مجريات الدقائق الأولى من المواجهة بين عناصر الفريقين، بقي في ظله اللعب مقتصرا على وسط الميدان، مع تكافؤ في الاستحواذ على الكرة، وخلق بعض التحركات الهجومية، قبل أن يتمكن الفريق المصري في حدود الدقيقة 18 من هز شباك الرجاء، وإحراز هدف التقدم برأسية للمهاجم أشرف بنشرقي.
وحاول رفاق العميد محسن متولي الرد على هدف بنشرقي خلال باقي دقائق الشوط الأول، غير أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في فك شفرة دفاع الزمالك والوصول إلى معترك العمليات، حيث اكتفى الفريق المغربي طيلة أطوار الجولة الأولى بكرتين هجومية هددت شيئا ما الحارس المصري محمد أبوجبل.
وتواصل عجز أبناء المدرب جمال السلامي عن اختراق دفاع الزمالك والوصول إلى المعترك خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. في المقابل كان الضيوف قريبين من تعزيز النتيجة بهدف ثان في أكثر من مناسبة، قبل أن يتحرك الخط الأمامي للرجاء بدخول محمود بنحليب مكان محسن متولي في النصف ساعة الأخيرة من النزال.
واستمر بحث "النسور" عن هدف تعديل النتيجة في الأطوار الأخيرة من المباراة، إذ رمى رفاق الحافيظي بكل ثقلهم في معترك الزمالك في الربع ساعة الأخيرة من النزال، غير أن كل مناوراتهم غابت عنها النجاعة الهجومية، لتنهي صافرة الحكم الكاميروني أليوم أليوم المواجهة بفوز الزمالك المصري بهدف نظيف، في انتظار مباراة الإياب بعد أسبوع بالعاصمة المصرية القاهرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
مرتضى منصور مضور مع الحكم للي مع الأسف ضيع لينا الفوز
تركت كرة القدم قبل سنة، فحققت فيها بفضل الله من التحصيل العلمي والتجاري والأمان النفسي ما لم احققه خلال أزيد من عشر سنوات.
كورونا أظهرت لنا زيف ووهم بعض العادات ككرة القدم والغناء وباقي التفاهات. لم يصح في هذه الفترة العصيبة الا الصحيح.
تحية للعلم والعلماء فهم خدام البشرية الحقيقيون
صراحة كاين الفرق كبير فالمستوى.
و نعم الرجال الأبطال
يجب اعادة النظر في مدربي الفريقين.
الله يستر ، سَيِّؤون في كل شيء، رغم الإمكانيات الهائلة،. لكن السبب الرئيسي هو " البيليكي" اللي معشش في دماغنا و نمط حياتنا
الرجاء والوداد عليهم بمراجعة الحساب .
مبروك للاهلي المصري بالتتويج بالكاس من الان و اداء هزيل للمغاربة حظ موفق مستقبلا
انا ديمة مع الاقوى ههه تحية لي راجاوي بيضاوي وديمة الراجا
كنت اتوقع هذه النتيجة والقادم أكثر
لا الوداد ولا الرجاء سيسقطون في مصر بنتائج سيتذكرها جيل بعد جيل ..
نتائج قد تتجاوز خمسة اهداف فما فوق..
والسبب الصحافة والمسيرين واللاعبين....
كالعادة الحكام الكمرونيين اكثر الحكام المرتشين منذ عيسى حياتو
لا اقول ان الزمالك لا يستحق النصر ، لكن الحكم كان قاسيا في حق الرجاء
الامر ليس بمستحيل لو كان الكل سواسية امام القانون .
الامل في شباب الرجاء في مباراة العودة الذين لا تزال عندهم طموحات أقوى.
ان شاء الله التعويض في مقابلتي الاياب الوداد والرجاء فريقان قويان ولكن الحظ خانهما في الوطن نتمنى نسيان مباراه الذهاب ان شاء الله نرى الفريقين في نهائي مغربي الامل دائما موجود
و لكن باقي اللعب.. كرة القدم هادي هي حلاوتها..
الرجاء و الوداد لا يمتلاني فهم لا يعلبون من أجل الإنتصار
ضياع البطولة الإفريقية هباء منتورا مستهزئين بجماهير كبيرة
ارفعوا الراس كم مرة هزمنا مصر البلد الشقيق في عقر داره