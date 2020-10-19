"فيروس كورونا" يصل إلى البطل المغربي هاري

أوعنا بلعيد

كشف البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري، صباح اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي.

وأعلن البطل العالمي في تدوينة مطولة عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي" أنستغرام"، أرفقها بصورة يظهر فيها مبتسما، إصابته بـ"كوفيد-19" ودخوله الحجر الصحي لتلقي العلاجات، موردا أنه يوجد حاليا في عزلة داخل منزله.

بدر هاري، الذي يرفع الوعي باستمرار بمخاطر الفيروس ويدعو إلى الحذر منه، كتب قائلا: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أنا حاليًا في الحجر الصحي المنزلي وأتعافى جيدًا بعد أيام قليلة من المرض".

وأضاف: "لقد اتخذنا جميع احتياطات السلامة حول كوفيد-19 على محمل الجد منذ بداية هذا الوباء، ولكن لسوء الحظ حدث هذا التلوث. إنه يوضح لنا مدى جديتنا في التعامل مع الفيروس".

وأشار هاري إلى أنه يحتاج إلى القليل من الراحة، قبل أن يعود إلى برنامجه التدريبي مرة أخرى، استعدادا للمواجهات القوية التي تنتظره.