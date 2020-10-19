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الرئيسية | رياضة | "فيروس كورونا" يصل إلى البطل المغربي هاري

"فيروس كورونا" يصل إلى البطل المغربي هاري

"فيروس كورونا" يصل إلى البطل المغربي هاري
أوعنا بلعيد
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:00

كشف البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري، صباح اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي.

وأعلن البطل العالمي في تدوينة مطولة عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي" أنستغرام"، أرفقها بصورة يظهر فيها مبتسما، إصابته بـ"كوفيد-19" ودخوله الحجر الصحي لتلقي العلاجات، موردا أنه يوجد حاليا في عزلة داخل منزله.

بدر هاري، الذي يرفع الوعي باستمرار بمخاطر الفيروس ويدعو إلى الحذر منه، كتب قائلا: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أنا حاليًا في الحجر الصحي المنزلي وأتعافى جيدًا بعد أيام قليلة من المرض".

وأضاف: "لقد اتخذنا جميع احتياطات السلامة حول كوفيد-19 على محمل الجد منذ بداية هذا الوباء، ولكن لسوء الحظ حدث هذا التلوث. إنه يوضح لنا مدى جديتنا في التعامل مع الفيروس".

وأشار هاري إلى أنه يحتاج إلى القليل من الراحة، قبل أن يعود إلى برنامجه التدريبي مرة أخرى، استعدادا للمواجهات القوية التي تنتظره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - samir samir الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:09
الله اشافيك يا بطل اتمنى لك الشفاء في اقرب وقت انشاء الله
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2 - يويو الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:09
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم ارفع عنا هدا الوباء إنشاء الله
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3 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:12
الله. يشفيه. البطل. السخي. والمتبرع. من. امواله. على. الفقراء.
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4 - MISSOURY الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:12
اللهم اشف مرضانا و مرضى المسلمين و اقض على هذا الوباء الخطير و احمينا منه يا رب العالمين .نعم رغم الإحتياطات و إجراءات السلامة رغم ذلك يصاب الإنسان بهذا الفيروس،السبب آلله أعلم ..
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5 - AZIZ الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:18
نتمنئ الشفاء للبطل المغربي ولجميع المرضئ .والرحمة للموتئ
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6 - سباتة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:19
بشفاء العاجل إن شاء الله.
الطيبون لن يأديهم مكروه.
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7 - lahnine ahmed الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:19
سلام اللهم اشف هدا البطل الدي يحب الخير للجميع شفاءا ثاما
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